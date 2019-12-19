ليفربول سيتحدث اليابانية.. مينامينو يزامل صلاح وماني وفيرمينو رسميا

الخميس، 19 ديسمبر 2019 - 11:13

كتب : أحمد العريان

تاكومي مينامينو

أصبح تاكومي مينامينو لاعبا في صفوف نادي ليفربول بداية من شهر يناير بشكل رسمي.

وأعلن نادي ليفربول، ضم تاكومي مينامينو الجناح الياباني لفريق ريدبول ساليزبورج النمساوي، بداية من شهر يناير المقبل بعدما أكمل إجراءات الكشف الطبي ووقع على العقود صباح اليوم الخميس مساء أمس الأربعاء.

وقال مينامينو في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "أن تلعب في الدوري الإنجليزي كان أحد أهدافي. أعتقد أنه الدوري الأقوى في العالم".

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وأضاف "كنت أفكر دائما بأن مسيرتي إذا سارت بشكل جيد، فسأكون يوما ما لاعبا في الدوري الإنجليزي".

مينامينو أتبع "لكنني لم أعتقد يوما أنني سألعب في هذا الفريق، وأنا سعيد جدا لذلك. أتطلع الآن للأمام".

مينامينو واجه ليفربول مرتين هذا الموسم كان فيهما بالتشكيل الأساسي لساليزبورج في دوري أبطال أوروبا. في المباراة الأولى سجل الدولي الياباني في أنفيلد وجعل النتيجة 3-3 قبل أن يسجل محمد صلاح هدف الفوز لليفربول.

وواصل "من تلك المباريات، تعلمت بأن هذا الفريق على مستوى كبير جدا فنيا".

الياباني استرسل "تشعر كأنك تواجه أبطال دوري أبطال أوروبا حين تواجهم، وهم كذلك بالفعل. وهذا يجعني أكثر سعادة أنني سألعب مع هؤلاء الآن. سعيد كوني جزء من هذا الفريق".

وأتم "هدفي هو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، وبدوري أبطال أوروبا، وأن أساعد فريقي".

ليفربول أعلن حصول مينامينو على الرقم (18) في قائمة الفريق.

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مينامينو صاحب الـ24 عاما، قضى 5 أعوام في ساليزبورج منذ 2015. شارك فيهم بـ199 مباراة، وسجل فيهم 64 هدفا.

ويملك مينامينو 22 مباراة دولية رفقة منتخب اليابان. سجل فيهم 11 هدفا منذ أكتوبر 2015.

صفقة ليفربول الجديدة شارك في 22 مباراة هذا الموسم. سجل فيهم 9 أهداف وصنع 11 آخرين.

ويستعد ليفربول لمواجهة فلامينجو يوم السبت المقبل في نهائي كأس العالم للأندية.

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