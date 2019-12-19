البدري يكشف سبب غيابه عن متابعة مباريات الدوري.. ويؤكد: سأضم 5 لاعبين من المنتخب الأولمبي

الخميس، 19 ديسمبر 2019 - 00:32

كتب : FilGoal

حسام البدري - سيد معوض - محمد بركات - طارق مصطفى - أحمد أيوب - أيمن طاهر - مصر

فسر حسام البدري غيابه عن متابعة مباريات الدوري منذ توليه مسؤولية المدير الفني لمنتخب مصر.

وصرح البدري عبر قناة أون سبورت "كنت أعاني من آلام شديدة في الأسنان، ولكن جهازي المعاون كان يتواجد باستمرار في كل المباريات، وفي الفترة القادمة سأكون أيضا متواجدا في الملاعب".

وأشار في سياق آخر إلى أن "النية تتجه لاختيار 4 أو 5 لاعبين من المنتخب الأولمبي، بالتأكيد مصطفى محمد سيكون متواجدا، وأتمنى أن يحافظ على مستواه، وأن يكون سليما بلا إصابات".

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ولفت أيضا "عقدت جلسة مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية ومحمد فضل عضو اللجنة للبحث عن الفترات التي بها مرونة بجدول الدوري لعمل تجمع مدته 4 أيام، لأنه من غير المنطقي ألا يتجمع لاعبو المنتخب من نوفمبر إلى موعد أول مباراة رسمية في مارس المقبل".

وواصل البدري "وجدت استجابة من مسؤولي اللجنة الخماسية خلال هذه الجلسة، فالتجمع مطلوب لتحقيق الانسجام وتعديل في طريقة اللعب، ونحاول الاستقرار على فترة زمنية لا تؤثر على مشوار الأندية في البطولات الإفريقية، مع إمكانية تأجيل موعد انتهاء الدوري".

وعن العلاقة مع نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، شدد حسام البدري "جيدة للغاية، لقد تحدثت مع محمد صلاح عن تفاصيل إصابته، واتفقنا على إجراء أشعة لكي نتأكد من حاجته لراحة أطول، وأكدت له الأهم أن يعود سليما، لأنه أمامنا مشوار طويل ولا نريد الاستعجال".

وأتم البدري تصريحاته "قال لي صلاح أنه مستعد للبقاء في المعسكر الأخير لمدة يومين، وكانت روحه جميلة مع اللاعبين وحالته مستقرة، كنت أراقب تصرفاته عن بعد".

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