تصنيف فيفا - منتخب مصر ثابت في المركز 51 عالميا والسابع إفريقيا

الخميس، 19 ديسمبر 2019 - 11:17

كتب : FilGoal

تريزيجيه - مصر - كينيا

واصل منتخب مصر احتلال المركز 51 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر ديسمبر.

وكذلك، لم يتغير مركز منتخب مصر بالنسبة للقارة الإفريقية، حيث يظل في المركز السابع بـ1420 نقطة.

ولم يتغير تصنيف فيفا كثيرا عن تصنيف الشهر الماضي، حيث واصل منتخب بلجيكا تصدره للتصنيف وتأتي فرنسا في المركز الثاني ثم البرازيل في المركز الثالث.

أخبار متعلقة

استقرار مصري في تصنيف فيفا السابع إفريقيا والرابع عربيا.. مصر تتراجع في تصنيف فيفا تصنيف الفيفا - مصر في موقعها.. وكوسوفو في أعلى مرتبة بتاريخها

أما إفريقيا، يتصدر منتخب السنغالي تصنيف القارة السمراء في المركز العشرين، ويأتي من خلفها كل من تونس (27) نيجيريا (31) الجزائر (35) المغرب (43) غانا (47).

وكان منتخب مصر قد تعادل مع كينيا وجزر القُمر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 الشهر الماضي.

اقرأ أيضا:

نابي كيتا لـ في الجول: ليفربول المرشح الأول للقب مونديال الأندية

ماني لـ في الجول: لقاء مونتيري كان أصعب مما توقعنا.. وعلاقتي بصلاح رائعة

بالفيديو - في الـ+90.. فيرمينو يقود ليفربول لنهائي مونديال الأندية

اتحاد الكرة يبدأ إجراءات تطبيق الـVAR

صلاح بعد الفوز على مونتيري: الجميع أبطال في ليفربول

منتخب مصر تصنيف فيفا

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات الإثنين 23 ديسمبر 2019.. صدام الصدارة في الدوري المصري 5 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر زيدان: قطعا لا أحتاج إلى مهاجم 19 دقيقة | أوروبا
شريف: العودة للأهلي؟ لست موظفا ولا أرى أحدا أفضل مني لأكون بديله 36 دقيقة | الدوري المصري
هل يحقق طلعت يوسف ما لم يحدث منذ 4043 يوما أمام الأهلي 39 دقيقة | الدوري المصري
أهداف الأحد الكروي - تشيلسي يضرب توتنام.. ويوفنتوس يخسر السوبر في السعودية 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كورتوا: كيف لم يتحصل بلباو على أي بطاقة صفراء؟ 49 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 كلوب مازحا: سأعطي صلاح شارة القيادة خلال نهائي المونديال في حالة واحدة 2 15 رصاصة نارية من مرتضى إلى لاعبي الزمالك: "إذا أراد أحدكم الانضمام لـ الأهلي سأوافق" 3 "أفضل ممن يفوقونه سنا".. حكاية أحمد عيد ناشئ الأهلي ومستقبل الزمالك في الجبهة اليمنى 4 مباريات نارية في ثمن نهائي الأبطال.. جوارديولا يواجه ريال مدريد وصلاح ضد أتليتكو

قد ينال إعجابك