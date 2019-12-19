تصنيف فيفا - منتخب مصر ثابت في المركز 51 عالميا والسابع إفريقيا

واصل منتخب مصر احتلال المركز 51 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر ديسمبر.

وكذلك، لم يتغير مركز منتخب مصر بالنسبة للقارة الإفريقية، حيث يظل في المركز السابع بـ1420 نقطة.

ولم يتغير تصنيف فيفا كثيرا عن تصنيف الشهر الماضي، حيث واصل منتخب بلجيكا تصدره للتصنيف وتأتي فرنسا في المركز الثاني ثم البرازيل في المركز الثالث.

أما إفريقيا، يتصدر منتخب السنغالي تصنيف القارة السمراء في المركز العشرين، ويأتي من خلفها كل من تونس (27) نيجيريا (31) الجزائر (35) المغرب (43) غانا (47).

وكان منتخب مصر قد تعادل مع كينيا وجزر القُمر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 الشهر الماضي.

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