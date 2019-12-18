راموس: تقنية الفيديو لا تساعد.. وقدمنا شخصية قوية في كامب نو

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 - 23:13

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - ريال مدريد

أبدى سيرخيو راموس استيائه من تقنية الفيديو بسبب عدم احتساب ركلة جزاء لصالح ريال مدريد أمام برشلونة في الكلاسيكو المؤجل من الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

المباراة انتهت بالتعادل السلبي، لتظل الصدارة مُعلقة بين الفريقين (طالع التفاصيل).

قائد الملكي قال عبر بي إن سبورتس عقب نهاية اللقاء عن احتساب ركلة جزاء لصالح رافائيل فاران: "لقد تحدثت معه بين شوطي اللقاء على إمكانية احتساب ركلة جزاء، لكن تقنية الفيديو لا تساعد خاصة عندما يكون هناك شكوك".

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وأكمل عن الخروج بنقطة التعادل من ملعب كامب نو: "عندما لا تفوز لا تكون سعيدا ولكن جمع النقاط دائما شيء إيجابي، قدمنا شخصية قوية في واحد من أصعب ملاعب الدوري الإسباني أمام فريق يستحوذ على الكرة".

وتابع "التفاصيل البسيطة والسيطرة على اللقاء ساهما في حصد نقطة، هيمننا أكثر خاصة على مستوى الفريق ويجب أن نُقيّم الفرص لأنها كانت أكثر بالنسبة لنا".

وأضاف "نحن الآن في فترة جيدة ولدينا توازن بدني وفني رائع وعلينا ألا نتوقف ونواصل الفوز في المباريات المقبلة".

ريال مدريد لم يخسر للمباراة الثانية عشر على التوالي في جميع المسابقات منذ الخسارة أمام ريال مايوركا بهدف نظيف في الدوري الإسباني.

وأشاد بزملائه متمما "الفريق كان رائعا وضغطنا بشكل عال وسيطرنا وتلك نتيجة جيدة".

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