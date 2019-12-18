زيدان لا يُهزم في كامب نو.. تسونامي برشلونة لا يهز ريال مدريد

حافظ زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على سجله خاليا من الهزائم في كامب نو، حيث عاد بتعادل سلبي ضد برشلونة في الكلاسيكو المؤجل من الجولة العاشرة.

التعادل لم يفك الاشتباك على صدارة الدوري الإسباني حيث يملك الفريقين 36 نقطة في انتظار مواعيد أخرى للحسم، بعد أول تعادل سلبي في الكلاسيكو الخاص بالدوري منذ 23 نوفمبر 2002 على ملعب كامب نو أيضا.

ريال مدريد بدا أفضل بنسبة طفيفة، مدعوما بنتائجه الإيجابية مؤخرا مع زيدان، فيما احتفظ فريق إرنستو فالفيردي بقدرته على تشكيل الخطورة على ثيبو كورتوا حارس الميرينجي، لكن انتهت المباراة بالتعادل في النهاية.

المباراة التي هُددت من اعتراضات من تسونامي الديمقراطية الكتالوني بسبب الحكم بحبس 9 من قادة الانفصال بدأت حذرة، محاولة هجومية أولى لأصحاب الأرض بدأت بتمريرة طولية عن طريق ليونيل ميسي بإتجاه جوردي ألبا المنطلق على الجبهة اليسرى خلف مدافعي ريال مدريد والذي استقبل الكرة بتمريرة مباشرة باتجاه لويس سواريز المتمركز دون رقابة إلا أنه فشل في اللحاق بالكرة في الدقيقة الرابعة.

وفي الدقيقة 11، سجل ريال مدريد التهديد الأول بتسديدة قوية عن طريق كريم بنزيمة بعد تمهيد من إيسكو من على حدود منطقة جزاء برشلونة تصدى لها الحارس مارك أندريه تير شتيجن بثبات.

التهديد المدريدي الأبرز في الشوط الأول كان في الدقيقة 17، ركلة ركنية لريال مدريد على يسار مرمى برشلونة، نفذت بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها داني كارباخال بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها سيرخيو راموس برأسية قوية كانت في طريقها لمعانقة الشباك لولا التدخل في الوقت المناسب تماما من جيرار بيكيه ونجاحه في إبعاد الكرة عن مرماه.

ونال إيفان راكيتيتش الإنذار الأول في المواجهة في الدقيقة 21.

في الدقيقة 31، رد راموس على بيكيه.

عرضية قوية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها كورتوا بشكل سيء أدى إلى وصول الكرة لليونيل ميسي المتمركز على حدود المنطقة والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة في الشباك الخالية كادت أن تعلن عن الهدف الأول لولا التمركز الرائع لراموس ونجاح في إبعاد الكرة في الوقت المناسب.

وانتهى الشوط الأول بتلك الوضعية، والشوط الثاني لم يكن مختلفا للغاية.

حاول فالفيردي ملئ وسط الملعب بإشراك أرتورو فيدال بدلا من نيلسون سيميدو في ظل التسديدات المتتالية من فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد في الدقيقة 56.

ونال كاسيميرو إنذارا في الدقيقة 66 للخشونة مع سواريز.

وفي الدقيقة 68، بدت نوايا ريال مدريد الهجومية واضحة. هجمة مرتدة سريعة بشكل منظم للغاية بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها فالفيردي بتمريرة بينية لزميله جاريث بيل المنطلق داخل منطقة جزاء برشلونة والذي استقبل الكرة بتسديدة قوية للغاية مرت بشكل خطير بجوار القائم الأيمن للمرمى.

بعدها بـ6 دقائق، ألغى الحكم هدفا لريال مدريد وبالتحديد لبيل، بعد كرة طولية وصلت لفيرلاند ميندي الذي لعب عرضية سجلها الويلزي في الشباك، لكن الفرنسي كان متسللا في البداية.

ونال إيسكو إنذارا في الدقيقة 76 للخشونة مع جريزمان، قبل أن يحصل راموس على إنذار معتاد للخشونة مع ميسي بعد دقيقتين.

رغم مشاركة الثنائي الشاب، أنسو فاتي بدلا من جريزمان في برشلونة، ورودريجو بدلا من إيسكو في ريال مدريد، لم تتغير النتيجة.

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