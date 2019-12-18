لم يتوقع نابي كيتا نجم وسط ليفربول فوز فريقه بصعوبة على مونتيري المكسيكي في نصف نهائي كأس العالم للاندية.

نابي كيتا النادي : ليفربول ليفربول

وفاز ليفربول في الوقت القاتل على مونتيري بهدفين لهدف في نصف نهائي مونديال الأندية، ليتأهل للنهائي ويضرب موعدا مع فلامنجو البرازيلي.

وعقب المباراة قال نابي كيتا لـFilGoal.com: "لم نتوقع أن نحقق الفوز في الدقيقة الأخيرة وكنا نتوقع أن نظهر بمستوى أفضل".

وتابع حديثه مع مراسل FilGoal.com الذي تواجد بملعب المباراة: "المواجهة كانت صعبة للغاية ولكن من حسن الحظ أننا حققنا الفوز".

وأكمل "النهائي سيكون أصعب بكثير لأنه أمام فريق كبير لديه باع في قارة أمريكا الجنوبية".

وأتم تصريحاته "ليفربول هو المرشح الأول للفوز بلقب كأس العالم للأندية وسنقدم كل ما لدينا لنحقق ذلك".

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