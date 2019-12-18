خاص ماني لـ في الجول: لقاء مونتيري كان أصعب مما توقعنا.. وعلاقتي بصلاح رائعة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 - 21:51

كتب : عادل كُريّم

دوري الأبطال - ماني

اعترف ساديو ماني لاعب ليفربول بصعوبة مواجهة فريقه أمام مونتيري المكسيكي في نصف نهائي مونديال الأندية.

ساديو ماني

النادي : ليفربول

ليفربول

بوبي فيرمينو منح الريدز فوزا قاتلا في الثواني الأخيرة أمام منافسه ليعبر ليفربول إلى نهائي البطولة في مواجهة فلامنجو.

وماني الذي كبديل قال: "المباراة كانت أصعب مما توقعنا لكن هذا متوقع لأن البطولة تجمع أبطال كل القارات، ومن الطبيعي أن يلعب الجميع أمام بطل أوروبا بهذا الشكل".

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وأضاف لـFilGoal.com "أتمنى أن يكون شكلنا أفضل في المباراة النهائية وأن نستطيع حسم اللقاء في وقت مبكر".

وأشار الدولي السنغالي "استقبال الجمهور كان رائعا اليوم وكنت سعيدا بهتافتهم المتواصلة لي".

وعن علاقته بزميله الدولي المصري "علاقتي بمحمد صلاح على أفضل ما يكون ورائعة، وأحب مصر جدا لأن استقبالي فيها يكون رائعا دوما".

وسجل هدفي ليفربول نابي كيتا -من صناعة صلاح- وفيرمينو، بينما جاء هدف الفريق المكسيكي عن طريق فونيس موري.

ويضرب الريدز موعدا مع فلامنجو يوم السبت المقبل.

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