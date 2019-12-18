صلاح "رجل مباراة مونتيري": الجميع أبطال في ليفربول

أعرب محمد صلاح لاعب ليفربول عن سعادته بتحقيق الانتصار على مونتيري والاستقبال الجماهيري الرائع، على حسب وصفه.

ليفربول حقق فوزا قاتلا على مونتيري بهدفين لهدف في نصف نهائي مونديال الأندية ليعبر إلى النهائي أمام فلامنجو.

وصلاح الذي ساهم في هدفي فريقه قال خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "سعيد بالاستقبال الجماهيري غير الغريب والمتوقع لأننا في بلد عربي".

وأضاف المصري الذي توج بجائزة رجل المباراة "كل الفريق يضم نجوم سواء الأساسيون منهم أو البدلاء، فلا فارق بين الاثنين إذ يضم هذا الفريق أبطال ونجوم على مستوى كبير".

وأتم بشأن هدفه من البطولة "هدفنا الفوز في كل المباريات وتحقيق المكسب في كل البطولات التي ننافس بها".

















































وسجل هدفي ليفربول نابي كيتا -من صناعة صلاح- وفيرمينو، بينما جاء هدف الفريق المكسيكي عن طريق فونيس موري.

ويضرب الريدز موعدا مع فلامنجو يوم السبت المقبل.

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