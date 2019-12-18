كل هدف أفضل من الآخر.. يوفنتوس يتفوق على سامبدوريا في الدوري الإيطالي

أنهى يوفنتوس عام 2019 عامه محليا قبل خوض السوبر الإيطالي بالفوز خارج قواعده على سامبدوريا في الجولة الـ 17 من الدوري الإيطالي.

يوفنتوس يسافر إلى السعودية لخوض مباراة السوبر المحلي أمام لاتسيو بطل الكأس في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

جانلويجي بوفون الحارس الإيطالي المخضرم عادل في المواجهة رقم باولو مالديني أسطورة دفاع ميلان وإيطاليا برصيد 647 مباراة في الدوري الإيطالي وينتظر مباراة واحدة من أجل تخطيه كأكثر لاعب خوضا للمباريات في المسابقة.

هدف البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي قاد يوفنتوس للفوز هو الـ 69 برأسه في الدوريات الخمسة الكبرى متفوقا على الجميع.

وأشرك ماوريسيو ساري المدير الفني الثلاثي الهجومي رونالدو وباولو ديبالا وجونزالو إيجوايين للمباراة الثانية على التوالي.

19 دقيقة كانت كافية لتقدم السيدة العجوز بهدف أول جاء من عرضية البرازيلي أليكس ساندرو على مشارف الجهة اليسرى لباولو ديبالا.

الأرجنتيني سدد من مرة واحدة بباطن القدم لتسكن الكرة الشباك بهدوء معلنة عن الهدف الأول.

ومن خطأ دفاعي من يوفنتوس عدّل جانليوكا كابراري النتيجة بهدف من تسديدة من على حدود الجزاء في الدقيقة 35.

وفي الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول أضاف رونالدو هدفه العاشر في الدوري الإيطالي برأسية قوية إذ ارتقى لتصل ركبتيه أعلى من رأس المدافع.

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الشوط الثاني شهد عنفا بين لاعبي الفريقين، انتهى بطرد لكابراري صاحب هدف السامب في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع بعد ضرب لاعب يوفنتوس بالمرفق.

فوز قاد يوفنتوس إلى الصدارة بشكل مؤقت برصيد 42 نقطة، بينما تلقى سامبدوريا الهزيمة العاشرة وتوقف رصيده عند 15 نقطة في المركز السابع عشر.

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