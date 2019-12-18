خاص مدرب مونتيري يكشف لـ في الجول سبب خلافه مع كلوب

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 - 22:17

كتب : عادل كُريّم

يورجن كلوب - أنطونيو محمد - كأس العالم للأندية

كشف أنطونيو محمد المدير الفني لفريق مونتيري المكسيكي سبب خلافه مع نظيره في ليفربول يورجن كلوب خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين.

ليفربول حقق فوزا قاتلا على مونتيري بهدفين لهدف في نصف نهائي مونديال الأندية ليعبر إلى النهائي أمام فلامنجو.

وعدسات اللقاء أظهرت جدلا دائرا بين المدربين في أحد اللقطات، وهو ما أوضحه أنطونيو قائلا: "لا مشاكل بيني وبين كلوب، كنت أتحدث مع الحكم لطرد جو جوميز وكلوب رد علي، والموضوع انتهى في وقتها".

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ويرى المدرب أفضلية فريقه مشيرا لـFilGoal.com "كنا أفضل وأهدرنا فرصا كثيرة، لكن خبرتهم حسمت اللقاء في النهاية".

وعن مواجهة الهلال لتحديد صاحب المركز الثالث "نلعب دون ضغوط ولا يفرق معي المركز الثالث أو الرابع، لدي مباراة في الدوري وسأريح العديد من اللاعبين".

وسجل هدفي ليفربول نابي كيتا -من صناعة صلاح- وفيرمينو، بينما جاء هدف الفريق المكسيكي عن طريق فونيس موري.

ويضرب الريدز موعدا مع فلامنجو يوم السبت المقبل.

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