كلوب: صلاح كان ممتازا.. وعانينا بسبب الإصابات

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 - 22:09

كتب : رامي جمال

محمد صلاح - كلوب

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بأداء محمد صلاح خلال لقاء مونتيري الذي فاز به الحُمر بهدفين لهدف في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال كلوب: "هذه فترة نعاني فيها من ضغط كبير في الموسم وخسرنا في خط الدفاع الكثير من اللاعبين حتى جورجينيو فينالدوم هو ليس لاعبا من الدفاع لكنه أصيب".

وأضاف "اليوم أمام مونتيري كانت أول مرة يلعب فيها جوردان هندرسون وجيمس ميلنر في الدفاع سويا، وأول مرة يلعب فيها هندرسون كقلب دفاع".

وتابع المدرب الألماني "عرفت أمس أن فيرجيل فان دايك لن يلعب لذا كنت أمام تحد كبير لوضع التشكيل المناسب ونعم ربما لم نكن منظمين بما فيه الكفاية لأننا لعبنا بتغيير كبير في التشكيل".

وعن هل اشترك روبرتو فيرمينو بشكل متأخر أجاب ضاحكا "لقد شارك في توقيت ممتاز".

وتابع "ديفوك أوريجي شكل تهديدا على مونتيري وصلاح كان ممتازا وكانا جاهزين جسديا وحينما حان وقت التغيير أشركت ساديو ماني وجاءت النتيجة في النهاية".

ويلتقي ليفربول مع فلامنجو البرازيلي في نهائي مونديال الأندية.

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