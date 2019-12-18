بالفيديو - ركبته أعلى من رأس المدافع.. رونالدو يسجل هدفا مميزا لـ يوفنتوس

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 - 21:57

كتب : FilGoal

رونالدو يسجل هدفه الرائع أمام سامبدوريا

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا مميزا في الدوري الإيطالي برأسية في شباك سامبدوريا في مباراة مقدمة من الجولة 17.

البرتغالي تقدم للسيدة العجوز برأسية قوية في شباك الحارس أوديرو، إذ وصلت ركبتيه لتجتاز رأس المدافع المؤكل برقابته مستفيدا من عرضية البرازيلي أليكس ساندرو.

هدف أعاد للذاكرة رأسية البرتغالي في شباك مانشستر يونايتد في 2012 بدوري أبطال أوروبا أمام الفرنسي باتريس إيفرا.

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هدف هو العاشر ليوفنتوس في الدوري الإيطالي الموسم الجاري، إذ سجل البرتغالي للمباراة الخامسة على التوالي.

رونالدو سجل في شباك ساسولو ولاتسيو وثنائية في أودينيزي وهدفا في باير ليفركوزن الألماني بدوري أبطال أوروبا.

هدف هو الـ 69 برأسية للبرتغالي في الدوريات الخمس الكبرى بدءا من موسم 2003-04 أكثر من أي لاعب آخر.

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