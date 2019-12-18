بالفيديو - ركبته أعلى من رأس المدافع.. رونالدو يسجل هدفا مميزا لـ يوفنتوس

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا مميزا في الدوري الإيطالي برأسية في شباك سامبدوريا في مباراة مقدمة من الجولة 17.

البرتغالي تقدم للسيدة العجوز برأسية قوية في شباك الحارس أوديرو، إذ وصلت ركبتيه لتجتاز رأس المدافع المؤكل برقابته مستفيدا من عرضية البرازيلي أليكس ساندرو.

هدف أعاد للذاكرة رأسية البرتغالي في شباك مانشستر يونايتد في 2012 بدوري أبطال أوروبا أمام الفرنسي باتريس إيفرا.

هدف هو العاشر ليوفنتوس في الدوري الإيطالي الموسم الجاري، إذ سجل البرتغالي للمباراة الخامسة على التوالي.

رونالدو سجل في شباك ساسولو ولاتسيو وثنائية في أودينيزي وهدفا في باير ليفركوزن الألماني بدوري أبطال أوروبا.

هدف هو الـ 69 برأسية للبرتغالي في الدوريات الخمس الكبرى بدءا من موسم 2003-04 أكثر من أي لاعب آخر.

Cristiano Ronaldo literally suspended in the air to get this goal. Watch the Slo-mo 😱😱🐐 pic.twitter.com/QJYqVvqtcp — Obiora With Another (@OBIORAOFFICIAL) December 18, 2019

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