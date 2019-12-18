كوتينيو لا يرتدي قمصان بايرن ميونيخ الأصلية

على الرغم مما يقدمه البرازيلي فيليبي كوتينيو رفقة بايرن ميونيخ إلا أنه لا يرتدي القميص الأصلي للفريق الألماني.

"أديداس" راعي الفريق أرسل قمصان الفريق الألماني للنصف الأول من الموسم قبل قدوم البرازيلي على سبيل الإعارة من صفوف برشلونة الإسباني.

ووفقا لموقع الدوري الألماني الرسمي، يرتدي كوتينيو قمصانا مُقلدة والتي يشتريها المشجعين ولا تكون أخف من القمصان الأصلية المخصصة للاعبي البافاري.

ويرتدي البرازيلي البالغ 27 عاما قميصه "مقاس الأطفال"، وحصد به جائزة أفضل لاعب في الجولة الـ 15 بعدما سجل 3 وصنع هدفين في فوز بايرن على فيردر بريمن 6-1.

وعلى العكس فأن كوتينيو يرتدي قميص الفريق البديل الخاص الأصلي بدوري أبطال أوروبا خارج الأرض.

وتتبقى مباراتان فقط لكوتينيو يخوضها بالقمصان المقلدة أمام فرايبورج وفولفسبورج في الدور الأول من الدوري الألماني ومن ثم يصبح مثل زملائه.

وساهم البرازيلي الموسم الجاري في تسجيل 7 أهداف وصناعة مثلها في 20 مباراة بالدوري الألماني.

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