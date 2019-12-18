رقم فشل توتي وزانيتي في تحقيقه.. بوفون يُعادل مالديني بالدوري الإيطالي

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 - 20:58

كتب : FilGoal

بوفون - يوفنتوس

عادل الحارس المخضرم جانلويجي بوفون رصيد الأسطورة الإيطالية باولو مالديني في عدد المباريات التي خاضها بالدوري الإيطالي عبر تاريخه.

بوفون يشارك أمام سامبدوريا في الجولة الـ 17 بقميص يوفنتوس، في المباراة التي تحمل الرقم 647 في مسيرته بالدوري الإيطالي بقميص بارما ويوفنتوس.

مالديني منذ اعتزاله عام 2009 لم يقترب أحدا من رقمه وفشل كل من فرانشيسكو توتي قائد روما وخافيير زانيتي قائد إنتر في ملاحقته واعتزالا.

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توتي خاض 619 مباراة بقميص روما حل ثالثا في القائمة ومن خلفه زانيتي برصيد 615 جميعها بقميص إنتر.

ويعد بوفون الحارس الأكثر خوضا للمباريات في الدوري الإيطالي متفوقا على جانليوكا باليوكا الذي شارك بقميص يوفنتوس وسامبدوريا وأكثر من فريق آخر في 592 مباراة.

وتفوق بوفون كذلك على زميله السابق أليساندرو ديل بيرو وأصبح أكثر لاعبا في يوفنتوس يخوض مباريات في الدوري الإيطالي.

بوفون البالغ 41 عاما شارك في 6 مباريات سابقة الموسم الحالي أمام هيلاس فيرونا وسبال وبولونيا وجنوى وساسولو وأودينيزي

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