رئيس توتنام: لا نخاف من انتقال إريكسن إلى منافس إنجليزي

فجر دانييل ليفي رئيس توتنام مفاجأة اليوم الأربعاء بتأكيده بأنه ليس لديه مانع في انتقال لاعب الفريق كريستيان إريكسن إلى نادي إنجليزي آخر.

كريستيان إريكسن النادي : توتنام هوتسبر الزمالك

وينتهي تعاقد اللاعب الدنماركي مع سبيرز بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي فريق مجانا بداية من شهر يناير المقبل.

وقال ليفي لموقع "ستاندرد سبورت" الإنجليزي: "نحن بكل أمانة لا نخاف لانتقال إريكسن لأي ناد إنجليزي".

وواصل "رؤيتي بسيطة للغاية، لأي لاعب الحق في التوقيع على عقد معنا إن كان اللاعب الصحيح وتتوافر فيه الشروط اللازمة، لكن يجب أن يرغب اللعاب في البقاء معنا".

وأضاف "الأمر متروك لهؤلاء اللاعبين إن كانوا يريدون البقاء في توتنام أم لا".

يذكر أن توتنام كان يرفض في وقت سابق انتقال لاعبيه لأندية تنافسه في الدوري الإنجليزي.

وبالإضافة لإيريكسن فإن توبي ألدرفيلد ويان فيرنتونخين تنتهي عقودهما بنهاية الموسم الجاري.

واستدرك ليفي "لا أريد الحديث عن أي لاعب كثيرا بشكل منفرد، أعتقد أن ذلك سيكون غير عادل، كل لاعب له ظروف مختلفة عن الآخر".

وأتم "ربما هناك لاعب يريد البقاء وربما هناك لاعب لا نرغب نحن في بقائه".

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