بعد 173 يوما من الغياب.. جنش يبدأ تدريبات الكرة

بدأ محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك خوض تدريبات الكرة بعد التعافي من الإصابة التي ألمت به مع منتخب مصر، بقطع في وتر أكيليس.

محمود جنش النادي : الزمالك الزمالك

جنش تعرض لإصابة خلال كأس أمم إفريقيا 2019، وبعد 173 يوما عاد لتدريبات الكرة.

وبحسب الموقع الرسمي للزمالك، قام جنش بخوض تدريبات منفردة تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى.

ومن المنتظر أن ينضم جنش للتدريبات الجماعية للحراس بعد انتهاء برنامجه التأهيلي، الذي يضم فقرات للتعامل مع التسديدات والارتقاء وسرعة رد الفعل والمرونة الجسدية.

ويملك جنش مباراتين دوليتين، و28 مباراة محلية مع الزمالك في الموسم الماضي حافظ على شباكه نظيفة 11 مرة، بجانب تألقه في الكونفدرالية الإفريقية التي فاز فريقه بلقبها.

طالع أيضا:

خبر في الجول – اجتماع في بيراميدز لحسم مصير ديسابر.. واقتراحان بشأن بديله

أخطر دوري في العالم - الجولة الثامنة.. أسبوع الغلابة

مران الزمالك - مشاركة عبد الغني وحازم في التدريبات الجماعية.. جنش يؤدي المرحلة الأخيرة

مستشفى الأهلي - برنامج تأهيلي لـ رمضان لـ6 أسابيع ومتولي يعود للتدريبات الجماعية

الغندور: الاستعانة بالحكم العربي في الدوري واردة بشرط.. والأجنبي للقمة فقط