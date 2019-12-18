حصاد في الجول 2019 - أفضل رياضي.. إنجاز 4 فرق جماعية بين التفوق الفردي

قارب عام 2019 على نهايته وشهد تفوقا لأبطال الرياضات الأخرى على مستوى كافة الألعاب.

وبين إنجازات اللاعبين الفردية ظهرت 4 فرق جماعية بتحقيق أرقام قياسية لن تنسى.

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الفرق الجماعية:

أفضل رياضي مصري لعام 2019، شهد هذا العام العديد من إنجازات الأبطال ولكن كان من الصعب علينا اختزال إنجازات بعض الفرق الجماعية في لاعب أو اثنين فقط.

وجاءت الإنجازات كالآتي:

- منتخب مصر لكرة اليد للناشئين:

حقق الفراعنة الصغار إنجازا تاريخيا بالفوز ببطولة العالم في أغسطس الماضي للمرة الأولى في تاريخ مصر.

قدم المنتخب المصري أداءا مبهرا طوال البطولة ونجح في تحقيق الفوز بالمباراة النهائية على منتخب ألمانيا بنتيجة 32-28.

ولأن من الظلم اختيار لاعب واحد فقط في حصاد أفضل رياضي، اخترنا الفريق بالكامل.

فلقد حصد أحمد هشام على جائزة أفضل لاعب في البطولة، وعبد الرحمن حميد أفضل حارس مرمى وحسن وليد على جائزة الهداف.

- منتخب مصر لكرة الطائرة للناشئين:

حقق منتخب ناشئين الطائرة إنجازا تاريخيا في بطولة العالم تحت 19 عاما بالحصول على المركز الرابع في إنجاز لم يحدث سوى مرة وحيدة عام 2001.

قدم الفراعنة أداءا مبهرا طوال البطولة وتأهل الفريق كمتصدر لمجموعته بعد الفوز على بطل أوروبا وبطل آسيا وبطل أمريكا الجنوبية.

وخسر منتخب مصر أخر مباراتين في البطولة بنصف النهائي وتحديد المركيزن الثالث والرابع، وكانت المباراة الوحيدة التي لم يحصد فيها أي شوط أمام إيطاليا (بطل العالم) في نصف النهائي.

- فريق الأهلي للكرة الطائرة:

واصل فريق رجال الأهلي للكرة الطائرة الأداء المبهر للعام الثاني على التوالي.

وحقق ماسترز الأهلي - كما يطلق عليه جماهيره - الثلاثية بعد الفوز بألقاب الدوري والكأس وبطولة إفريقيا لعام 2019.

ونجح الماسترز في تحقيق إنجازا تاريخيا بتحقيق أكثر من 100 انتصار متتالي ولم يتم إيقاف هذا الرقم حتى الآن.

- فريق الزمالك لكرة اليد:

واصل فريق رجال الزمالك لكرة اليد تفوقهم على المستوين القاري والمحلي.

نجح كوماندوز الزمالك - كما يطلق عليه جماهيره - تحقيق لقب الدوري بعد غياب لمدة موسمين، بينما حقق دوري أبطال إفريقيا للمرة 12 في تاريخه والسوبر الإفريقي للمرة السادسة.

وشارك كوماندوز الزمالك في كأس العالم للأندية وحقق الفريق المركز الخامس من أصل 10 أندية شاركت بالبطولة.

الألعاب الفردية:

- أحمد الجندي:

بطل رياضة الخماسي الحديث المتوج بالميدالية الذهبية لبطولة كأس العالم للكبار في مارس 2019.

وتألق الجندي هذا العام في مختلف بطولات رياضة الخماسي الحديث رغم صغر سنه -19 عاما- وكان من ضمن المكرمين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.

كما حصد الجندي برونزية مونديال الخماسي الحديث بالمجر في مايو، وتوج للعام الثاني على التوالي بجائزة أفضل لاعب ناشيء.

- سيف عيسى:

بطل رياضة التايكوندو تعرض نهاية العام الماضي لإصابة بالرباط الصليبي، لكنه نجح في العودة بقوة هذا العام وعاد لمنصات التتويج العالمية.

توج سيف عيسى بفضية بطولة الجائزة الكبرى واحدة من أكبر البطولات في العام، وكان ذلك في أكتوبر بمدينة صوفيا البلغارية.

ونجح عيسى في حصد برونزية بطولة الألعاب العالمية العسكرية وفضية دورة الألعاب الإفريقية وفضية ألعاب الجامعات وذهبية استراليا المفتوحة وذهبية لوكسمبورج المفتوحة، ومرشح بقوة للتأهل إلى نهائيات طوكيو 2020.

- محمد إبراهيم "كيشو":

بطل المصارعة الرومانية توج بذهبية بطولة العالم تحت 23 عاما هذا العام للمرة الثانية على التوالي.

واصل كيشو أدائه المبهر بعد الحصول على المركز الخامس في بطولة العالم للكبار بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من حصد الميدالية.

وضمن كيشو تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2022 بعد تتويجه بذهبية بطولة العالم للشباب.

- عمر عصر:

بطل تنس الطاولة حصل على ذهبية بطولة إفريقيا التي أقيمت في نيجيريا بأغسطس الماضي.

شارك عصر في بطولة كأس العالم لتنس الطاولة، كما حصد على ذهبية دورة الألعاب الإفريقية في سبتمبر.

- محمد صفوت:

بطل التنس حقق إنجازا تاريخيا بعد أن أصبح أول مصري يتأهل لدورة الألعاب الأولمبية وذلك في طوكيو 2020.

حصد صفوت على ذهبية دورة الألعاب الإفريقية ليتأهل مباشرة إلى أولمبياد طوكيو.

يحتاج صفوت لأن يكون ضمن أفضل 300 لاعبا في التصنيف العالمي ليتأهل وفي الوقت الحالي صعد إلى المركز 175 ليقترب بشدة.

- اسكواش:

واصل أبطال الاسكواش المصري تفوقهم وهيمنتهم على البطولات العالمية وكان الثلاثي علي فرج وطارق مؤمن ومحمد الشوربجي هم الأبرز هذا العام.

علي فرج:

واصل فرج - 27 عاما - تألقه ونجح في الصعود على قمة التصنيف العالمي للمرة الأولى في شهر مارس.

ومنذ شهر مارس لم يفرط علي فرج في صدارة التصنيف العالمي حتى نهاية العام.

وصل فرج إلى النهائي 8 مرات هذا العام وحصد 5 ألقاب.

طارق مؤمن:

نجح طارق مؤمن في حصد لقب بطولة العالم لفردي الرجال للمرة الأولى في تاريخه ولديه فرصة لتحقيق مونديال الفرق مع منتخب مصر الشهر الجاري.

وصل مؤمن إلى 6 نهائيات هذا الموسم لكنه نجح في حصد لقبين بينهما بطولة العالم البطولة الأكبر في العام.

محمد الشوربجي:

بدأ الشوربجي العام بصدارة التصنيف العالمي قبل أن يهبط للمركز الثاني الذي حافظ عليه حتى نهاية 2019.

وصل الشوربجي إلى النهائي في 8 بطولات هذا العام وتوج بأربعة منهم.

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