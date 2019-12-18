عبد الغني: لا صحة لأخبار رحيلي عن الزمالك.. وملتزم بعقدي

قال محمد عبد الغني مدافع الزمالك إنه لا صحة لما يشاع عن رغبته في الرحيل عن فريقه أو فسخ تعاقده، مشيرا إلى أنه لن يرحل وإن حدث فسيكون عن طريق النادي. وذلك عبر حسابه الرسمي على موقعي إنستجرام وفيس بوك.

وكتب عبد الغني "قد تكون تلك أول مرة أكتب أو أرد على شيء يقال عني منذ وصلت إلى الزمالك سواء بشكل جيد أو سيء لأنني أركز على عملي".

وواصل "يتبقى في عقدي مع الزمالك عامين وملتزم به وأي خبر عن فسخ تعاقدي ليس له أي أساس من الصحة".

وأتم "أي شيء قيل خلال الفترة الماضية خاطئ تماما، وليس لدي نية في الرحيل ولو وجدت فسيكون عن طريق النادي الذي أدين له بالفضل، الزمالك، نتمنى مساندة الجماهير للفريق خلال الفترة المقبلة".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق إلى أن عبد الغني يرغب في الرحيل عن القلعة البيضاء بسبب أزمة المستحقات، وهو ما نفاه مدافع الفارس الأبيض جملة وتفصيلا.

عبد الغني شارك خلال الموسم الجاري في 6 مباريات بكل المسابقات مع الزمالك.