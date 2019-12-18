عبد الغني: لا صحة لأخبار رحيلي عن الزمالك.. وملتزم بعقدي

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 - 16:59

كتب : FilGoal

الزمالك - المقاصة - محمد عبد الغني - صلاح أمين

قال محمد عبد الغني مدافع الزمالك إنه لا صحة لما يشاع عن رغبته في الرحيل عن فريقه أو فسخ تعاقده، مشيرا إلى أنه لن يرحل وإن حدث فسيكون عن طريق النادي. وذلك عبر حسابه الرسمي على موقعي إنستجرام وفيس بوك.

وكتب عبد الغني "قد تكون تلك أول مرة أكتب أو أرد على شيء يقال عني منذ وصلت إلى الزمالك سواء بشكل جيد أو سيء لأنني أركز على عملي".

وواصل "يتبقى في عقدي مع الزمالك عامين وملتزم به وأي خبر عن فسخ تعاقدي ليس له أي أساس من الصحة".

أخبار متعلقة

أيمن عبد العزيز لـ في الجول: لا صحة لهروب لاعبي الناشئين من الزمالك.. قائمتنا مكتملة مران الزمالك - مشاركة عبد الغني وحازم في التدريبات الجماعية.. جنش يؤدي المرحلة الأخيرة بلال: تحدي مصطفى محمد ساعده ليسجل هدفين.. ونصيحة ليكون سبب انتصار الزمالك

وأتم "أي شيء قيل خلال الفترة الماضية خاطئ تماما، وليس لدي نية في الرحيل ولو وجدت فسيكون عن طريق النادي الذي أدين له بالفضل، الزمالك، نتمنى مساندة الجماهير للفريق خلال الفترة المقبلة".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق إلى أن عبد الغني يرغب في الرحيل عن القلعة البيضاء بسبب أزمة المستحقات، وهو ما نفاه مدافع الفارس الأبيض جملة وتفصيلا.

عبد الغني شارك خلال الموسم الجاري في 6 مباريات بكل المسابقات مع الزمالك.

في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

خبر في الجول - استمرار ابتعاد شيكابالا عن قائمة الزمالك ضد سموحة 8 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الكلاسيكو – لافتات من تسونامي الديمقراطي وتمشيط عن القنابل 25 دقيقة |
بعد 173 يوما من الغياب.. جنش يبدأ تدريبات الكرة 36 دقيقة | الدوري المصري
المصري لـ في الجول: إيهاب جلال مستمر في منصبه ولا حديث حول رحيله بأي شكل 56 دقيقة | الدوري المصري
عبد الغني: لا صحة لأخبار رحيلي عن الزمالك.. وملتزم بعقدي ساعة | الدوري المصري
حصاد في الجول 2019 - أفضل رياضي.. إنجاز 4 فرق جماعية بين التفوق الفردي ساعة | رياضات أخرى

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حوار في الجول – بلال: مصطفى محمد؟ رأيي واضح ولن أغيره.. ورأيت عبد اللطيف في لقاء الـ 6-1 فقط 2 15 رصاصة نارية من مرتضى إلى لاعبي الزمالك: "إذا أراد أحدكم الانضمام لـ الأهلي سأوافق" 3 المتأهلون لدور الـ16 من دوري الأبطال وموعد القرعة.. حدث تاريخي لأول مرة 4 مباريات نارية في ثمن نهائي الأبطال.. جوارديولا يواجه ريال مدريد وصلاح ضد أتليتكو

قد ينال إعجابك