قائمة الأهلي - غياب فتحي والسولية أمام الإسماعيلي.. عودة متولي ومعلول

أعلن رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي قائمة اللاعبين لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها غدا الخميس، وشهدت غياب أحمد فتحي وعمرو السولية وعودة علي معلول ومحمود متولي.

ويلعب الأهلي ضد الإسماعيلي في السابعة والنصف من مساء غد الخميس على ملعب المكس ضمن مباريات الجولة التاسعة ن الدوري المصري.

ويغيب رمضان صبحي عن قائمة الأهلي لمدة 6 أسابيع بسبب الإصابة بمزق في العضلة الخلفية.

وضمت القائمة 20 لاعبا ومن المقرر أن يستبعد فايلر أحد الحراس الثلاثة بجانب واحد من اللاعبين.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - شريف إكرامي - مصطفى شوبير.

الدفاع: رامي ربيعة - محمود متولي - سعد سمير - أيمن أشرف - علي معلول - محمود وحيد - محمد هاني.

الوسط: حسام عاشور - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - أحمد الشيخ - جيرالدو دا كوستا - وليد سليمان.

الهجوم: وليد أزارو - مروان محسن - جونيور أجايي.

وينفرد الأهلي بصدارة الدوري بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة من أصل ست مباريات خاضها.

أما الإسماعيلي ففي المركز السادس برصيد 13 نقطة من ثماني مباريات.

ما هو التشكيل الأمثل للأهلي في ظل غياب عدد من اللاعبين الأساسيين؟

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