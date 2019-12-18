مستشفى الأهلي - برنامج تأهيلي لـ رمضان لـ6 أسابيع ومتولي يعود للتدريبات الجماعية

قال خالد محمود طبيب الأهلي إن الأشعة التي أجراها رمضان صبحي جناح الفريق أكدت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، ما سيجعله يغيب لمدة 6 أسابيع عن المشاركة مع الفريق.

وصرح طبيب الأهلي للموقع الرسمي: "تعرض رمضان للإصابة أثناء مشاركته في تدريبات الفريق يوم الثلاثاء، تسببت في عدم استكماله للتدريبات وخضع لأشعة".

وأكمل "رمضان سيخضع لبرنامج تأهيلي لمدة 6 أسابيع قبل العودة مجددا للمشاركة في المباريات والتدريبات الجماعية".

وواصل "محمود متولي لاعب الفريق يشارك في المران الجماعي بشكل تدريجي بعدما كشفت الأشعة التي أجراها التئام تمزق العضلة الخلفية الذي تعرض له في مواجهة كأس السوبر المصري ضد الزمالك".

ونفذ متولي برنامجا علاجيا وتأهيليا وتأكدت جاهزيته طبيا من خلال الأشعة الأخيرة التي أجراها بالتنسيق مع خالد محمود طبيب الفريق.

ويخضع أحمد فتحي لفحص طبي قبل انطلاق المران الجماعي للفريق يوم الأربعاء، وفي ضوء الفحص يتحدد مدى تعافي اللاعب من آلام الركبة التي أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء.

ويدخل الأهلي معسكرا في الإسكندرية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي على استاد المكس ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعقد ريني فايلر مدرب الأهلي محاضرة بالفيديو للاعبيه يوم الأربعاء للحديث بشكل عملي عن مواجهة الإسماعيلي المقبلة في الدوري المصري.

وحرص المدرب السويسري وجهازه المعاون على مشاهدة مباريات الدراويش الأخيرة، للوقوف على أبرز النقاط الفنية والخططية بشكل عملي للاعبين مع توضيح التعليمات المطلوبة من الجميع.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز يوم الخميس.

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