أخطر دوري في العالم - الجولة الثامنة.. أسبوع الغلابة
الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 - 13:38
كتب : أمير عبد الحليم
نستعرض معا حلقة جديدة من أخطر دوري في العالم، بعد انقضاء مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.
أهلا بكم في الحلقة الجديدة من برنامج "أخطر دوري في العالم" عبر FilGoal.com، ونتحدث فيها عن أبرز ما حدث في الجولة الجديدة من الدوري المصري.
استمر الزمالك "الطيب" في توزيع الهدايا قبل الكريسماس بعد الخسارة من طلائع الجيش، و7 ضربات جزاء محتسبة في الجولة لكن كم واحدة سُجلت.
أمير عبد الحليم يختار التشكيل المثالي للجولة، المدرب الأفضل، وأجمل هدف.
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