أخطر دوري في العالم - الجولة الثامنة.. أسبوع الغلابة

نستعرض معا حلقة جديدة من أخطر دوري في العالم، بعد انقضاء مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

أهلا بكم في الحلقة الجديدة من برنامج "أخطر دوري في العالم" عبر FilGoal.com، ونتحدث فيها عن أبرز ما حدث في الجولة الجديدة من الدوري المصري.

استمر الزمالك "الطيب" في توزيع الهدايا قبل الكريسماس بعد الخسارة من طلائع الجيش، و7 ضربات جزاء محتسبة في الجولة لكن كم واحدة سُجلت.

أمير عبد الحليم يختار التشكيل المثالي للجولة، المدرب الأفضل، وأجمل هدف.

video:1

طالع أيضا

اختر الأفضل في عام 2019

15 رصاصة نارية من مرتضى منصور

الزمالك يصرف مستحقات للاعبيه

الترجي ينتصر على السد 6-2

فترة غياب طويلة لرمضان صبحي