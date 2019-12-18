الغندور: الاستعانة بالحكم العربي في الدوري واردة بشرط.. والأجنبي للقمة فقط

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 - 13:04

كتب : FilGoal

جمال الغندور - عمرو الجنايني

فتح جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الباب أمام إمكانية الاستعانة بحكام عرب في بطولة الدوري المصري.

وصرح الغندور عبر قناة إم بي سي مصر: "قرارنا منذ بداية الموسم الجاري هو عدم الاستعانة بحكم أجنبي إلا في مباراتي الأهلي والزمالك".

واستدرك "ولكن رغم ذلك فالاستعانة بالحكم العربي واردة في إطار اتفاقية تبادل كاملة".

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وأوضح "أقصد لن نستعين بحكام لأندية بعينها مثل بيراميدز في الموسم الماضي ولكن لجميع المباريات، نحن من نحددها".

وبسؤاله عن سبب عدم إبعاد جهاد جريشة عن مباريات الزمالك، رد جمال الغندور مستنكرا "لا أفهم كيف يتعامل الناس مع الأمر؟".

وتساءل رئيس لجنة الحكام"هل عندما تحدث مشكلة في مباراة طنطا وإنبي، هل لن يلتقيان مجددا؟ ما المفترض أن يحدث؟ ألا يحكم مباراة للزمالك مجددا؟".

وأتم تصريحاته في هذا الشأن "كل أندية الممتاز لهم نفس الحقوق، كرة القدم مكسب وخسارة، والعقاب يكون على الأخطاء الفنية للحكم".

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