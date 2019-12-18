مران الزمالك - مشاركة عبد الغني وحازم في التدريبات الجماعية.. جنش يؤدي المرحلة الأخيرة

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 - 13:44

كتب : FilGoal

الزمالك - طلائع الجيش - ساسي

حرص باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على خضوع عدد من اللاعبين الأساسيين على تنفيذ تدريبات بدنية وفك العضلات تحت إشراف مدرب الأحمال والجهاز الطبي.

وشارك بعض اللاعبين في مران آخر لكيفية تنفيذ الضربات الثابتة وعلى رأسهم أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي.

وأنهى محمد عبد الغني مدافع الفريق مرحلة التدريبات التأهيلية الخاصة والتي أداها خلال مران أمس لمعاناته من إجهاد وبدأ المشاركة بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية.

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كما انتظم حازم إمام الظهير الأيمن بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية بعدما ابتعد عن مباراة طلائع الجيش بسبب شد في العضلة الخلفية.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة مساء الجمعة المقبل في الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وخضع أحمد سيد زيزو جناح الفريق لتدريبات تأهيلية منفردة في صالة الألعاب الرياضية.

وينفذ زيزو برنامج تأهيلي لمعاناته من إصابة بشد في العضلة الخلفية التي تعرض لها خلال مباراة بيراميدز في الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري.

وبدأ محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق بالنادي تنفيذ الجزء الأخير من البرنامج التأهيلي.

وخضع جنش لتدريبات في صالة الألعاب الرياضية كمرحلة أخيرة قبل العودة للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

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