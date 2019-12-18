خاص خبر في الجول – اجتماع في بيراميدز لحسم مصير ديسابر.. واقتراحان بشأن بديله

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 - 14:25

كتب : حامد وجدي

ديسابر - بيراميدز

يعقد مجلس إدارة بيراميدز اجتماعا خلال الساعات المقبلة لحسم مصير المدير الفني للفريق سباستيان ديسابر بعد الخسارة من الجونة 3-2 في الدوري المصري الممتاز.

وتلقى بيراميدز الخسارة الثانية على التوالي في الدوري بالسقوط أمام الجونة في الجولة الثامنة من المسابقة، بعد الخسارة من الزمالك 2-0.

وقال مصدر من داخل إدارة بيراميدز لـFilGoal.com: "يوجد اقتراح بتوجيه الشكر لديسابر، ونعقد اجتماعا لتقييم الأمور خلال الفترة الماضية ووفقا لهذا الاجتماع سيتم إتخاذ القرار المناسب".

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وتابع "يسود اتجاه للتعاقد مع مدير فني جديد".

وأوضح "يوجد رأيان الأول هو مفاوضة إيهاب جلال المدير الفني الحالي للمصري من أجل التعاقد معه، والرأي الثاني هو التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد".

ويحتل بيراميدز المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة متأخرا بـ6 نقاط عن الأهلي المتصدر الذي لعب مباراتين أقل.

وجمع بيراميدز 6 نقاط من جولتين في مجموعته خلال المشاركة الأولى تاريخا في الكونفدرالية.

ويلعب بيراميدز ضد المصري يوم السبت المقبل في الجولة التاسعة من الدوري.

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