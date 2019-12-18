مهاجم دجلة: طريقة تاكيس تؤهلنا للفوز على أي فريق في الدوري

أشاد مروان حمدي مهاجم وادي دجلة بفلسفة اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني للفريق، مشددا على أهمية الفوز على المقاولون العرب، أمس الثلاثاء، في الدوري.

مروان حمدي النادي : وادي دجلة وادي دجلة

وصرح مروان عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "الفوز على المقاولون مهم جدا، لأنه لم يحالفنا التوفيق في الجولات الماضية بالتعادل والخسارة بأهداف في أوقات عجيبة".

وأضاف مهاجم المنتخب "المقاولون إذا فاز علينا لكان أول الدوري، لذا الفوز عليه يمنحنا دفعة معنوية".

وأشار "سجلت 3 أهداف في الدوري هذا الموسم، وطريقة لعبنا تؤدي إلى خلق فرص عديدة، وكان يمكن أن نكون من أقوى خطوط الهجوم في الدوري، ولكن أهدرنا فرصا عديدة".

وواصل مروان حمدي "نصل للمرمى ضد أي منافس، وأتطلع لأداء موسم جيد مع دجلة، والمدير الفني يمنحني ثقة كبيرة".

وأردف "شعرنا ببعض التقصير، لكن في مباراة المقاولون كان الأداء قتاليا، والمدرب كان يحفزنا بعد كل مباراة رغم تراجع النتائج".

واختتم مهاجم دجلة تصريحاته "تاكيس لم يلق اللوم على أحد، ولم يعترض اللاعبون على طريقة اللعب، فهي تؤهلنا للفوز على أي فريق في الدوري".

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