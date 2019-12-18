إبراهيم عثمان يجتمع بلاعبي الإسماعيلي والجهاز الفني قبل مواجهة الأهلي

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 - 14:48

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الجزيرة

عقد إبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي والمشرف العام على قطاع الكرة بالنادي اجتماعا مع الجهاز الفني المؤقت للفريق واللاعبين قبل مواجهة الأهلي المرتقبة في الدوري.

وطالب إبراهيم عثمان لاعبي الفريق الأول بضرورة تقديم عرض مميز ضد الأهلي وتحقيق الفوز لاستمرار مسيرة الانتصارات.

وأبدى عثمان رضاه عن أداء اللاعبين وروحهم القتالية خلال مباراتي مصر للمقاصة ونادي مصر واللتين شهدتا تحقيق الانتصار وحصد ست نقاط صعد بالفريق لمراكز متقدمة في جدول الترتيب.

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قرر عثمان خلال جلسته مع الفريق صرف مكافآت الفوز في المباريات السابقة تحفيزا للاعبيه والجهاز الفني لتحقيق الفوز ضد الأهلي ومواصلة العروض الجيدة.

وأشاد رئيس الإسماعيلي بما يبذله الجهاز الفني الحالي بقيادة صبري المنياوي وأدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة من مجهود كبير وشدد على نجاحهم في فرض الانضباط داخل وخارج المستطيل الأخضر وشدد على أنهم مخلصين للنادي ومن أبناءه الذين لا يبخلون على ناديهم بأي جهد ويعملون بكل إخلاص تحت أي مسمى.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الأهلي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري من مسابقة الدوري المصري يوم الخميس.

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