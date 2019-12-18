بالفيديو - إيقاف حارس شالكه 4 مباريات بسبب تدخل الكاراتيه

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019 - 00:12

كتب : FilGoal

ألكسندر نوبل - ميات جاشنوفيتش - الدوري الألماني

أوقف الاتحاد الألماني لكرة القدم، ألكسندر نوبل حارس شالكه لـ 4 مباريات بعد تدخل عنيف على ميات جاشنوفيتش لاعب إينتراخت فرانكفورت.

الحارس حاول ابعاد الكرة عن مرماه في الدقيقة 67 لكنه تدخل بقدمه على طريق "كاراتيه" في صدر اللاعب الصربي وأسقطه أرضا بكل قوة.

نوبل البالغ 23 عاما تعرض للطرد المباشر، وبسبب قوة التدخل وعنفها على اللاعب قرر الاتحاد الألماني إيقافه 4 مباريات بدلا من 3.

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الصربي فشل في استكمال المباراة وخرج في الدقيقة 70، ثم التقط صورة لاحقا في غرفة الملابس عن قدر الإصابة.

Eintracht Frankfurt midfielder Mijat Gacinovic posted a snap of his injuries on Instagram

وفي نفس المباراة تعرض الأمريكي ويستون ماكيني لاعب شالكه لإصابة بخلع في الكتف بعد 13 دقيقة فقط من بداية اللقاء.

شالكة فاز في المباراة التي أقيمت على ملعب فيلتنس أرينا بهدف نظيف قاد الفريق للمركز الرابع قبل جولتين على نهاية مباريات الدور الأول.

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