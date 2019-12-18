بالفيديو - إيقاف حارس شالكه 4 مباريات بسبب تدخل الكاراتيه

أوقف الاتحاد الألماني لكرة القدم، ألكسندر نوبل حارس شالكه لـ 4 مباريات بعد تدخل عنيف على ميات جاشنوفيتش لاعب إينتراخت فرانكفورت.

الحارس حاول ابعاد الكرة عن مرماه في الدقيقة 67 لكنه تدخل بقدمه على طريق "كاراتيه" في صدر اللاعب الصربي وأسقطه أرضا بكل قوة.

نوبل البالغ 23 عاما تعرض للطرد المباشر، وبسبب قوة التدخل وعنفها على اللاعب قرر الاتحاد الألماني إيقافه 4 مباريات بدلا من 3.

This is horrific from Schalke goalkeeper Alexander Nubel 😱 pic.twitter.com/4DxyaRXOWK — ESPN UK (@ESPNUK) December 16, 2019

الصربي فشل في استكمال المباراة وخرج في الدقيقة 70، ثم التقط صورة لاحقا في غرفة الملابس عن قدر الإصابة.

وفي نفس المباراة تعرض الأمريكي ويستون ماكيني لاعب شالكه لإصابة بخلع في الكتف بعد 13 دقيقة فقط من بداية اللقاء.

شالكة فاز في المباراة التي أقيمت على ملعب فيلتنس أرينا بهدف نظيف قاد الفريق للمركز الرابع قبل جولتين على نهاية مباريات الدور الأول.

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