خبر في الجول - تأكد إصابة رمضان صبحي وغيابه قد يصل إلى 6 أسابيع

تأكدت إصابة رمضان صبحي جناح فريق الأهلي وغيابه عن المباريات لمدة تتراوح بين من 4 إلى 6 أسابيع.

رمضان صبحي النادي : الأهلي الأهلي

وعلم FilGoal.com على أن نتيجة الفحص الطبي هي تعرض رمضان صبحي لإصابة بمزق من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية وقد تصل مدة غيابه إلى 6 أسابيع.

ولم يستكمل رمضان صبحي تدريبات اليوم بسبب شعوره بالإصابة في العضلة الخلفية.

ووفقا لمدة غياب رمضان فاللاعب لن يخوض مع الأهلي من 7 إلى 11 مباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي على استاد المكس في السابعة والنصف من مساء الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وينفرد الأهلي بصدارة الدوري بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة من ست مباريات خاضهم الفريق.

مباريات الأهلي في الفترة من 4 إلى 6 أسابيع كالآتي:

الإسماعيلي × الأهلي (19 ديسمبر) الدوري المصري

الأهلي × الاتحاد السكندري (23 ديسمبر) الدوري المصري

الأهلي × بلاتينوم (28 ديسمبر) دوري أبطال إفريقيا

مصر للمقاصة × الأهلي (1 يناير) الدوري المصري

الأهلي × نادي مصر (5 يناير) الدوري المصري

بلاتينوم × الأهلي (12 يناير) دوري أبطال إفريقيا

وإذا استمرت لأكثر من 4 أسابيع

الأهلي × طنطا (15 يناير) الدوري المصري

المقاولون العرب × الأهلي (19 يناير) الدوري المصري

الأهلي × النجم الساحلي (24 يناير) دوري أبطال إفريقيا

الأهلي × إنبي (27 يناير) الدوري المصري

وإذا وصلت مدة غياب رمضان لستة أسابيع ستكون المواجهة الأولى بعد تلك الفترة أمام الهلال السوداني في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في 1 فبراير.

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