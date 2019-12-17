الزمالك يقرر صرف 10 ملايين جنيه من مستحقات اللاعبين

قرر مرتضى منصور رئيس الزمالك صرف جزء من المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الفريق.

وعقد مرتضى منصور اجتماعا مع لاعبي الزمالك والجهاز الفني للفريق بقيادة باتريس كارتيرون بعد الخسارة من طلائع الجيش 3-2 في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وقال مرتضى منصور في اجتماعه مع اللاعبين: "النادي يمر بأزمة مالية وإذا كان هناك أي لاعب لا يريد الاستمرار معنا فليطب ذلك الآن ليغادر غرفة الاجتماع".

ولم يرد أي من اللاعبين على رئيس الزمالك وقرروا استكمال الجلسة.

وهنا أصدر مرتضى قرار قائلا: "إذا أنتم موافقين على الاستمرار معنا وتحمل المسؤولية في هذه الفترة وتفهم ظروف النادي المالية، ولهذا السبب قررت صرف 10 ملايين جنيه من مستحقاتكم المالية المتأخرة بشكل فوري توزع بالتساوي على جميع اللاعبين".

وأتم تصريحاته "وبعد أيام قليلة سيتم صرف دفعة ثانية لكم من المستحقات المالية المتأخرة".

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