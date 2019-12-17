الزمالك يقرر صرف 10 ملايين جنيه من مستحقات اللاعبين

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 - 18:29

كتب : FilGoal

الزمالك - طلائع الجيش

قرر مرتضى منصور رئيس الزمالك صرف جزء من المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الفريق.

وعقد مرتضى منصور اجتماعا مع لاعبي الزمالك والجهاز الفني للفريق بقيادة باتريس كارتيرون بعد الخسارة من طلائع الجيش 3-2 في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وقال مرتضى منصور في اجتماعه مع اللاعبين: "النادي يمر بأزمة مالية وإذا كان هناك أي لاعب لا يريد الاستمرار معنا فليطب ذلك الآن ليغادر غرفة الاجتماع".

أخبار متعلقة

الزمالك: الخسارة من الطلائع لا علاقة لها بالمستحقات.. المتبقي للاعبين ضئيل جدا مصدر بـ الزمالك يكشف لـ في الجول ماذا قال مرتضى للاعبين بعد هزيمة الطلائع لاعب الطلائع: نصيحة طارق يحيى ساندتني في مشاركتي الأولى ضد الزمالك في الدرجة الثانية - نجوم الغزل والبلدية يروون قصصهم مع دربي المحلة "شبيه قمة الأهلي والزمالك" خبر في الجول – محاولات لتجهيز الونش للقاء الزمالك وزيسكو

ولم يرد أي من اللاعبين على رئيس الزمالك وقرروا استكمال الجلسة.

وهنا أصدر مرتضى قرار قائلا: "إذا أنتم موافقين على الاستمرار معنا وتحمل المسؤولية في هذه الفترة وتفهم ظروف النادي المالية، ولهذا السبب قررت صرف 10 ملايين جنيه من مستحقاتكم المالية المتأخرة بشكل فوري توزع بالتساوي على جميع اللاعبين".

وأتم تصريحاته "وبعد أيام قليلة سيتم صرف دفعة ثانية لكم من المستحقات المالية المتأخرة".

اقرأ أيضا:

حصاد في الجول 2019.. أنت تختار أبطال العالم

غياب رمضان صبحي قد يصل إلى 6 أسابيع بسبب الإصابة

الكلاسيكو.. قلق مشترك في برشلونة وريال مدريد

الزمالك: الخسارة من الطلائع لا علاقة لها بالمستحقات

إيقاف إبراهيم حسن وحسن مصطفى

الزمالك مرتضى منصور الدوري المصري

نرشح لكم

أخر الأخبار

الأهلي لـ في الجول: اختبار طبي لتحديد موقف فتحي وربيعة من لقاء الإسماعيلي 6 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0)-(0) الجونة.. انطلاق المباراة 12 دقيقة | الدوري المصري
مباشر مونديال الأندية - الهلال (0) فلامنجو (0).. بداية المباراة 25 دقيقة |
ممثل جديد في 2021.. زيادة الأندية إلى 30 في الدوري الأمريكي 29 دقيقة | أمريكا
إنبي يواصل استفاقته في الدوري ويتخطى المصري بفضل محمد شريف 42 دقيقة | الدوري المصري
15 رصاصة نارية من مرتضى إلى لاعبي الزمالك: "إذا أراد أحدكم الانضمام لـ الأهلي سأوافق" 46 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد هدفه الرائع في دوري الأبطال 2 حوار في الجول – بلال: مصطفى محمد؟ رأيي واضح ولن أغيره.. ورأيت عبد اللطيف في لقاء الـ 6-1 فقط 3 المتأهلون لدور الـ16 من دوري الأبطال وموعد القرعة.. حدث تاريخي لأول مرة 4 مباريات نارية في ثمن نهائي الأبطال.. جوارديولا يواجه ريال مدريد وصلاح ضد أتليتكو

قد ينال إعجابك