15 رصاصة نارية من مرتضى إلى لاعبي الزمالك: "إذا أراد أحدكم الانضمام لـ الأهلي سأوافق"

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رصاصات نارية للاعبي فريقه خلال اجتماعه معهم اليوم الثلاثاء، على خلفية الخسارة من طلائع الجيش في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وعقد مرتضى جلسة مع اللاعبين في مقر نادي الزمالك ووجه لهم الكثير من الانتقادات.

وفيما يلي كل ما جاء على لسان مرتضى منصور موجها حديثه للاعبي الزمالك:

1- "إذا كان ما مستواكم في مباراة طلائع الجيش هو مستواكم الحقيقي إذا سوف أقلل عقود جميع اللاعبين بنسبة 70% لأنكم في هذه الحالة لا تستحقون الحصول على أكثر من ذلك، وإذا كان ما حدث في المباراة ليس بمستواكم إذا فأنتم متآمرين على النادي وأنا أيضا لا أصدق هذا الأمر".

2- "الزمالك يمر بأزمة مالية وفي العام الماضي تكلفنا 7 ملايين جنيه طيران خاص خلال سفر الفريق لخوض المباريات في بطولة إفريقيا حتى لا تتعرضون للإجهاد".

3- "عندما يتعرض لاعب للإصابة نتحمل كافة مصاريف علاجه مثلما فعلنا مع مصطفى فتحي ومحمود عبد العزيز وحازم إمام وجنش، ولكن عندما يمر النادي بأزمة لا تتحملوا معنا ظروف النادي".

4- "دفعت هذا العام 96 مليون جنيه مستحقات مالية متأخرة للاعبين سابقين في الزمالك لم ينضموا للفريق في عهدي وجميعهم أثناء فترة رئاسة ممدوح عباس مثل عبد الواحد السيد ومحمود فتح الله وأليكسيس موندومو وكريم الحسن، وفعلت ذلك حتى لا يخصم من الفريق نقاط في الدوري، ثم تأتون أنتم وتفقدون 8 نقاط في 4 مباريات، إذا لماذا دفعت هذه المبالغ المالية الكبيرة؟.

5- "دفعت أيضا في هذا العام 110 ملاين جنيه ضرائب و80 مليون تأمينات، والشركة الراعية تمر بأزمة لذلك خفضت عقد الرعاية هذا العام إلى النصف، وفي هذه الحالة يجب أن تتحملون ظروف النادي معنا ويتم تخفيض عقودكم إلى النصف ولكني لن أفعل ذلك".

6- "بعد خسارتكم من الجيش الجماهير وصفتكم بالمتآمرين على النادي لأنكم تجعلون ملايين من جماهير الزمالك تنام وهي تبكي بعد كل خسارة".

7- "من لا يريد الاستمرار مع النادي ولا يقدر على تحمل الظروف الصعبة فليعلن ذلك الآن وأنا سوف أشكره ولن أقف في طريقه، عليه فقط أن يأتي بعرض رسمي ويرحل عن الزمالك في يناير حتى إذا كان يريد الانضمام للنادي الأهلي سأوفق له على ذلك".

8- "شيكابالا هو قائد الفريق ويجب عليه أن يتحدث لكم وينصحكم بالصبر وتحمل الظروف الصعبة التي يمر بها نادي الزمالك".

9- "ندفع معاشات للنجوم القدامى الكبار لنادي الزمالك لتقديرهم ونبحث عن وظائف للنجوم السابقين لنرد لهم الجميل".

10- "لن نرغم أي لاعب على الاستمرار مع الزمالك".

11- "أي لاعب سيتمارض أو يتهرب من المشاركة في المران سيكون له عقابا شديدا ولن يكون له مكانا في الزمالك".

12- "لا أحمل مسؤولية الهزيمة من الجيش للمدير الفني لأن اللاعبين لم يذهبوا إلى ملعب المباراة في الأساس".

13- "إذا رحلت عن النادي دون إنشاء قناة الزمالك لن يكون لها وجودا بعد ذلك".

14- "أعاتب فرجاني ساسي بشكل شخصي لأننا بعد إعلان المستشار تركي آل الشيخ بعدم تحمله لراتبه قررنا الإبقاء عليه لأنه أحد النجوم الذي تحبهم الجماهير ولكنه لا يقدم المستوى المعروف عنه في الفترة الماضية".

15- "الانضباط ثم الانضباط ثم الانضباط هذا هو شعار الفريق في الفترة المقبلة ومن يخالف ذلك سيتعرض لعقاب شديد".

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