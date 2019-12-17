جوارديولا يعلنها: أرتيتا في مفاوضات مع أرسنال

العديد من التقارير تحدثت عن مفاوضات بين ميكيل أرتيتا مدرب مانشستر سيتي، وأرسنال، وبيب جوارديولا المدير الفني للسماوي أكد ذلك.

أرتيتا مساعد جوارديولا اجتمع مع إدارة ناديه السابق وشوهد رفقة المدير التنفيذي للنادي اللندني فيناي فينكاتيشام، بحسب سكاي سبورتس.

وجوارديولا كشف عن موقف مساعده قائلا: "في هذه اللحظة أرتيتا مايزال معنا ، شارك في العمل بالتدريبات وسيسافر معنا لمواجهة أوسكفورد".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة كأس الرابطة "إنه يتحدث مع إدارة أرسنال ولكن لا أعلم ما الذي سيحدث ومتى. أرتيتا شخص مذهل، كنا أذكياء في انتقائه معنا ولست تفاجئا من رغبة الآخرين في التعاقد معه".

وواصل إشادته بمواطنه الإسباني "أرتيتا مدرب جيد ولهذا يؤدي جيدا معنا، بإمكانه تحديد ما يريده، وكنت على علم باجتماعه مع إدارة أرسنال يوم الأحد، لقد كان أمينا معي في كل المواقف ولكن في اللحظة الراهنة هو عضو في الطاقم الفني لمانشستر سيتي".

وكان أكثر من تقرير صحفي بريطاني قد أشار إلى أن أرتيتا يناسب رغبات أرسنال الذي يريد مدربا يعرف النادي وجاهز لتولي المسؤولية في أسرع وقت.

وقالت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية إن أرتيتا يرغب بشدة في تولي مهمة تدريب الفريق وأبدى جاهزيته للعمل مع اللاعبين فورا.

أرتيتا قائد أرسنال السابق، كان مرشحا بقوة لتولي تدريب الفريق خلفا لأرسين فينجر لكن إدارة المدفعجية فضلت أوناي إيمري.

صاحب الـ37 عاما يعمل كمساعد لجوسيب جوارديولا منذ توليه الأخير مهمة تدريب سيتي ف يوليو 2016، وعقده يستمر حتى صيف 2021.

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