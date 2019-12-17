الزمالك: الخسارة من الطلائع لا علاقة لها بالمستحقات.. المتبقي للاعبين ضئيل جدا

قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك إن خسارة فريقه من طلائع الجيش 3-2 في الجولة الثامنة للدوري "لا علاقة لها بتأخر مستحقات اللاعبين".

وتحدث منصور للموقع الرسمي للزمالك قائلا: "الجلسة التي عقدت من جانب رئيس النادي مرتضى منصور وأعضاء المجلس مع لاعبي الفريق والجهاز الفني كانت مثمرة لتصحيح مسار الفريق الفترة القادمة".

وأوضح أمير مرتضى "الجميع تعاهد خلال الجلسة على غلق ملف مباراة طلائع الجيش أمس والتركيز في المباريات المقبلة بداية من مواجهه سموحة".

ونفى أمير مرتضى ما تردد عن الربط بين الخسارة أمام طلائع الجيش وأي مستحقات متأخرة للاعبين، مدللا على ذلك بأن "الفريق حقق الفوز في المباراتين السابقتين أمام بطل أنجولا بريمييرو دو أجوستو، وبيراميدز، المتبقي للاعبين يمثل جزء ضئيل من المستحقات".

وشدد المشرف العام على الكرة "إدارة النادي والكرة تثق ثقة تامة في جميع اللاعبين بأنهم سيبذلون قصارى جهدهم الفترة القادمة لتحقيق الانتصارات".

وناشد أمير مرتضى جماهير الزمالك بمساندة الفريق واللاعبين وعدم الانسياق وراء الشائعات التي يرددها البعض عن الفريق وهي عارية تماما عن الصحة.

اجتماع جمع بين منصور ولاعبي الفريق عقب الخسارة من طلائع الجيش في الجولة الثامنة للدوري المصري 3-2، قال فيه منصور بحسب مصدر في النادي لـFilGoal.com: "حصلتم على جزء من المستحقات، وسيتم صرف الجزء الثاني منها".

وأضاف مرتضى بحسب المصدر بأنه طلب من اللاعبين تقديم أداء أفضل في الفترة المقبلة.

وكان الزمالك قد صرف جزء من مستحقات اللاعبين قبل مواجهة بيراميدز التي فاز بها الفريق 2-0.

وفي نفس الوقت، شدد مرتضى أن من يريد الرحيل عن الزمالك، عليه جلب عرضا والقرار النهائي للجهاز الفني والإدارة، وأن النادي لن يقف في طريق أي لاعب يود الرحيل.

ويلتقي الزمالك مع سموحة الجمعة المقبلة في تاسع جولات الدوري المصري.

طلائع الجيش انتصر على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين في لقاء مثير للغاية ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري.

ثلاثية طلائع الجيش جاءت عن طريق محمد شحاتة وناصر منسي وأحمد سمير، فيما سجل مصطفى محمد وكريم بامبو للزمالك.

طارق يحيى المدير الفني لطلائع الجيش كتب انتصاره الشخصي الأول على الزمالك منذ 20 ديسمبر عام 2015، وقتها فاز مع الطلائع ضد الزمالك وبنفس النتيجة 3-2 أيضا.

وسقط الزمالك في فخ الهزيمة للمرة الثانية في الدوري هذا الموسم، وللمرة الأولى تحت قيادة باتريس كارتيرون.

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