خاص خبر في الجول – محاولات لتجهيز الونش للقاء الزمالك وزيسكو

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 - 23:54

كتب : FilGoal

الزمالك - محمود الونش

يجري الجهاز الطبي للزمالك محاولات لتجهيز محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق للحاق بلقاء زيسكو يونايتد الزامبي.

محمود حمدي

النادي : الزمالك

الزمالك

وحسبما علم FilGoal.com فإن إصابة الونش بمزق في العضلة الخلفية تحتاج لـ15 يوما من العلاج والتأهيل لكن يجري الجهاز الطبي محاولات مكثفة كي يلحق مدافع الفريق بلقاء زيسكو.

ويلتقي الزمالك مع زيسكو يونايتد في الـ28 من شهر ديسمبر الجاري في ثالث جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الأولى في زامبيا.

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وحصد الزمالك ثلاث نقاط في مشواره في البطولة ويحتل المركز الثاني خلف مازيمبي المتصدر بست نقاط.

فيما يأتي زيسكو ثالثا بنقطة وحيدة بالتساوي مع بريمييرو دي أوجستو الأنجولي.

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