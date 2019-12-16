تجميد مستحقات لاعبي المقاصة بعد الخسارة من الاتحاد.. وعقوبة مغلظة على محمد إبراهيم

قرر مجلس إدارة نادى مصر المقاصة برئاسة محمد عبد السلام خصم 5 % من مستحقات جميع اللاعبين بعد الهزيمة أمام الاتحاد السكندرى 3/2 فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن الجولة الثامنة للدوري المصري.

محمد إبراهيم النادي : مصر للمقاصة مصر للمقاصة

وأصدر مجلس إدارة المقاصة بيانا رسميا جاء فيه:

"قرر مجلس المقاصة إيقاف مستحقات جميع اللاعبين لأجل غير مسمى بسبب النتائج السلبية التي حققها الفريق مؤخرا وأخرها الهزيمة من الإسماعيلي والاتحاد والتعادل مع دجلة ".

"وأعلن مجلس المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام دعم الجهاز الفنى للفريق بقيادة أحمد حسام ميدو واستمراره في القيادة الفنية وذلك للثقته الكبيرة فى الجهاز الفني في تحسين النتائج وتعديل الصورة خلال المباريات المقبلة".

"وأوضح رئيس المقاصة أن ميدو وجهازه المعاون مستمرين حتى نهاية عقدهم، والمجلس يدعمه بقوة ".

"ومن ناحية أخرى قرر الجهاز الفني بقيادة أحمد حسام ميدو توقيع غرامة مالية على محمد إبراهيم ومحمد رمضان لاعبى الفريق بسبب إهدار ركلة الجزاء ".

"وأوضح وليد هويدي مدير الكرة أن الجهاز الفني اختار محمد رمضان في التريب الأول لتسديد ركلات الجزاء ولكنه فوجئ بعدم إلتزام اللاعبين بالتعليمات الفنية وقام محمد ابراهيم بتسديدها مما تسبب في ضياع الضربة وتحويل نتيجة المباراة".

"وأضاف هويدى أن الجهاز الفني واللاعبين تعهدوا ببذل قصارى جهدهم واستعادة الانتصارات بداية من المباراتين المقبلتين أمام طنطا وأف سي مصر بالدوري ".

"وقال هويدى إن الفريق يعاني مع تركيز بعض اللاعبين ولكن الفترة المقبلة سيعمل الجهاز الفنى على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون لتفادي تكرارها".

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