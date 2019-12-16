طارق يحيى يُسقط كارتيرون.. طلائع الجيش ينتصر على الزمالك في إثارة نارية

انتصر فريق طلائع الجيش لأول مرة في الدوري المصري هذا الموسم. انتصار جاء أمام الزمالك الذي سقط لأول مرة تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

طلائع الجيش انتصر على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين في لقاء مثير للغاية ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري.

ثلاثية طلائع الجيش جاءت عن طريق محمد شحاتة وناصر منسي وأحمد سمير في الدقائق 3 و42 و58.

بينما ثنائية الزمالك جاءت عن طريق مصطفى محمد وكريم بامبو.

طارق يحيى المدير الفني لطلائع الجيش كتب انتصاره الشخصي الأول على الزمالك منذ 20 ديسمبر عام 2015، وقتها فاز مع الطلائع ضد الزمالك وبنفس النتيجة 3-2 أيضا.

وسقط الزمالك في فخ الهزيمة للمرة الثانية في الدوري هذا الموسم، وللمرة الأولى تحت قيادة كارتيرون.

كارتيرون قاد الزمالك في ثلاث مواجهات قبل لقاء طلائع الجيش وانتصر فيهم جميعا، وسقط في اللقاء الرابع.

وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 13 في المركز الرابع.

بينما ارتقى طلائع الجيش للمركز الـ 12 بعدما وصل للنقطة السابعة.









































































































































































البداية

كارتيرون اعتمد على مصطفى محمد كمهاجم صريح مع الثنائي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم.

محمد عبد السلام عوض غياب حازم إمام ليشارك كظهير أيمن مع ثلاثي الدفاع محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي.

📋 عبد السلام يعوض حازم إمام في تشكيل الزمالك ضد طلائع الجيش #في_الدوري pic.twitter.com/QtWfSjSIaY — FilGoal (@FilGoal) December 16, 2019

على الجانب الآخر اعتمد طارق يحيى على ناصر منسي وكريم طارق وأحمد سمير كثلاثي هجومي.

فرانك ستيفن شارك في وسط الملعب ومعه محمد شحاتة ومهند مصطفى.

📋طارق يحيى يهاجم الزمالك بكريم طارق وأحمد سمير وناصر منسي#في_الدوري pic.twitter.com/vJQYmfGw1u — FilGoal (@FilGoal) December 16, 2019

ضربة سريعة.. جدا

بعد 12 ثانية فقط كادت شباك الزمالك أن تهتز عن طريق ناصر منسي.

خطأ قاتل من محمد عواد حارس الزمالك بعد ضغط من كريم طارق.

ضغط كريم طارق تسبب في وصول الكرة لناصر منسي أمام المرمى ولكن تسديدة الأخير مع تدخل عواد جاءت بجوار القائم.

الزمالك لم يستفق بعد الخطورة الأولى من طلائع الجيش، لتهتز شباكه بعدها مباشرة.

اختراق مميز من كريم طارق وسط دفاع الزمالك قبل أن يُمرر لمحمد شحاتة والأخير هز الشباك.

هدف أول لطلائع الجيش بعد دقيقة و50 ثانية في مرمى الزمالك.

احتفال لاعبي طلائع الجيش بهدف محمد شحاتة الأول في شباك الزمالك 📷عدسة: أحمد مصطفى #في_الدوري pic.twitter.com/YBsHkZ2Ug1 — FilGoal (@FilGoal) December 16, 2019

الزمالك عان كثيرا في أول نصف ساعة أمام الجيش، ولم يشكل أي فرصة على مرمى محمد بسام.

بينما ظهر الطلائع خطيرا على مرمى الزمالك بفضل كريم طارق وناصر منسي.

عرضية = هدف

في أول نصف ساعة لم يُرسل أي لاعب من الزمالك عرضية صحيحة داخل منطقة الجزاء، وعندما حدث ذلك اهتزت الشباك.

عرضية من يوسف أوباما ليرتقي لها مصطفى محمد بشكل رائع ويهز الشباك.

مصطفى محمد تعادل لـ الزمالك وسجل هدفه الشخصي الثاني على التوالي والثالث له في الدوري هذا الموسم.

هدف في الدقيقة 36 عادل النتيجة لـ الزمالك، ولكن على الرغم من ذلك استمر ضغط الطلائع على مرمى عواد.

وفي الدقيقة 41 اهتزت الشباك من جديد ولكن لصالح الطلائع وليس الزمالك.

تمريرة من أحمد سمير إلى ناصر منسي قبل أن يخرج محمد عواد من مرماه ولكنه لم يحصل على الكرة لتصل إلى ناصر من جديد.

واستغل ناصر منسي عدم تواجد عواد في مرماه، ليسدد في الشباك ولم تفلح محاولات محمود علاء في إبعاد الكرة عن مرماه.

هدف برره حازم إمام أسطورة الزمالك والكرة المصرية بأن "التوتر هو السبب"، خلال حديثه بين شوطي اللقاء.

حازم إمام 🗣️ 💬الهدف المبكر تسبب في توتر لاعبي الزمالك وجعلهم متسرعين وتسبب ذلك في ارتكاب أخطاء ساذجة مثل خروج عواد في كرة الهدف الثاني pic.twitter.com/ya2qzFZFfS — FilGoal (@FilGoal) December 16, 2019

بداية مثيرة أخرى

الشوط الأول انتهى بثنائية مقابل هدف للطلائع، لتستمر الإثارة مع بداية الشوط الثاني.

أحمد سمير انطلق ليتوغل داخل منطقة جزاء الزمالك قبل أن يسقط أرضا بعد تدخل فرجاني ساسي، ليحتسب جهاد جريشة ركلة جزاء للطلائع.

عاصم صلاح تولى مسؤولية تسديد ركلة الجزاء إلا أن محمد عواد تألق في الدقيقة 52 ليتصدى لركلة الجزاء ويحمي شباك الزمالك.

تألق عواد استمر بعدها وتحديدا في الدقيقة 56 أمام تسديدة قوية من كريم طارق.

ضربة جديدة وتدخل كارتيرون

طلائع الجيش استمر في الضغط وسط غياب تام للزمالك في الشق الهجومي.

ضغط ترجمه محمد سمير بهدف جديد لطلائع الجيش في مرمى عواد.

عرضية متقنة من عاصم صلاح وصلت إلى محمد سمير الذي تمركز خلف محمد عبد الشافي، ليحول العرضية برأسية متقنة في الشباك.

هدف ثالث لطلائع الجيش وهدف شخصي ثالث لأحمد سمير في مرمى الزمالك في آخر مواجهتين له ضد فريقه السابق.

أحمد سمير جناح طلائع الجيش سجل 3 أهداف في أخر مواجهتين أمام الزمالك #في_الدوري pic.twitter.com/jtPM9fKzD5 — FilGoal (@FilGoal) December 16, 2019

ومن أجل محاولة تدارك الموقف تدخل كارتيرون ليدفع بـ مصطفى فتحي بدلا من محمد أوناجم في الدقيقة 70 ثم كريم بامبو بدلا من فرجاني ساسي في الدقيقة 73.

ورد طارق يحيى على تغييرات كارتيرون ليدفع بـ عمرو السيسي لتأمين وسط ملعبه بدلا من محمد شحاتة في الدقيقة 76.

بامبو يشعلها

بعد 3 دقائق فقط من مشاركته نجح كريم بامبو في تقليص الفارق وإشعال أجواء المباراة.

ضغط من مصطفى محمد تسبب في ارتباك دفاع طلائع الجيش، لتصل الكرة إلى أوباما داخل منطقة الجزاء.

أوباما أرسل عرضية على آخر قائم محمد بسام استقبلها بامبو بلمسة في الشباك.

هدف ثاني لـ الزمالك في الدقيقة 77، وهدف شخصي أول لـ بامبو في الدوري هذا الموسم.

بعد الهدف دفع طارق يحيى محمد سمير بدلا من كريم طارق، وبعدها أنهى كارتيرون تغييراته ودفع بـ عمر السعيد بدلا من يوسف أوباما.

واحتسب حكم المباراة 7 دقائق كوقت بدلا من ضائع.

دقائق نارية متبقية بين طلائع الجيش والزمالك لم تشهد تسجيل الفارس الأبيض للتعادل، لتنتهي المباراة بفوز كتيبة طارق يحيى.