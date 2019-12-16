الطلائع بعد ثلاثية الزمالك: نقف على مسافة واحدة من جميع الأندية

شدد أحمد مهدي مدير الكرة بالجهاز الفني لطلائع الجيش على احترامه لفريق الزمالك بعد الفوز عليه 3-2 مساء الاثنين في بطولة الدوري.

وصرح مهدي عبر إذاعة الشباب والرياضة "حققنا فوزا بعد معاناة، إنها خطوة أولى نحو مكانة تليق بنا، أشكر اللاعبين والإدارة والجهاز الفني".

وأضاف "نتمنى أن يكون القادم أفضل، فالجهاز الفني عليه دور لإخراج اللاعبين من أجواء الفرحة".

وتابع "أرفض المبالغة، إنها مباراة عادية بثلاث نقاط مثل أي مباراة".

واستطرد أحمد مهدي "نقدر ونحترم الأهلي والزمالك وكل منافسينا في الدوري الممتاز، نحن على مسافة واحدة من كل الأندية".

وأتم تصريحاته "محمد شحاتة وسعد سمير ثنائي واعد، أعتبرهما أيضا من مكاسب المباراة".

طلائع الجيش انتصر على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين في لقاء مثير للغاية ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري.

ثلاثية طلائع الجيش جاءت عن طريق محمد شحاتة وناصر منسي وأحمد سمير في الدقائق 3 و42 و58.

بينما ثنائية الزمالك جاءت عن طريق مصطفى محمد وكريم بامبو. طارق يحيى المدير الفني لطلائع الجيش كتب انتصاره الشخصي الأول على الزمالك منذ 20 ديسمبر عام 2015، وقتها فاز مع الطلائع ضد الزمالك وبنفس النتيجة 3-2 أيضا. وسقط الزمالك في فخ الهزيمة للمرة الثانية في الدوري هذا الموسم، وللمرة الأولى تحت قيادة كارتيرون.

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