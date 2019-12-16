مهند لاشين: كنت أتولى رقابة فرجاني ساسي في مباراة الزمالك

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 - 22:36

كتب : FilGoal

الزمالك - طلائع الجيش - ساسي - مهند لاشين

كشف مهند لاشين لاعب وسط طلائع الجيش عن تكليفه من قبل الجهاز الفني لفريقه بمراقبة فرجاني ساسي لاعب الزمالك في مباراة الفريقين.

وفاز الجيش على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الثامنة للدوري المصري.

وقال لاشين عقب المباراة لقناة أون سبورت: "الفوز على الزمالك أعاد لنا الثقة مرة أخرى بعد النتائج السيئة منذ انطلاق الدوري ثم تغيير الجهاز الفني".

وأضاف "طوال الأسبوع لماضي درسنا طريقة لعب الزمالك والجهاز الفني شرح لنا نقاط قوة وضعف الفريق الأبيض".

وأتم تصريحاته "الجهاز الفني كلفني بمراقبة فرجاني ساسي في المباراة لأنه أهم لاعب في الزمالك والمسؤول عن صناعة اللعب في وسط الملعب وكنت موفقا أمامه".

وحقق طلائع الجيش أول فوز له في الدوري هذا الموسم أمام الزمالك في أولى مباريات المدير الفني طارق يحيى.

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