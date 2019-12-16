سكاي: اتفاق مبدئي تم بين إيفرتون وأنشيلوتي

وافق كارلو أنشيلوتي صاحب الـ60 من حيث المبدأ على تدريب فريق إيفرتون، وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

"سكاي" انفردت في وقت سابق يوم الإثنين أن أنشيلوتي أصبح الخيار الرئيسي والأول لنادي إيفرتون لخلافة ماركو سيلفا مدرب الفريق المقال، وأن دانكان فيرجسون المدرب المؤقت الحالي للتوفيز سيتواجد ضمن الجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب الإيطالي.

وكان إيفرتون قد أعلن في وقت سابق استمرار فيرجسون كمدرب مؤقت للفريق خلال مواجهة ليستر سيتي في ربع نهائي كأس الرابطة يوم الأربعاء.

ويسعى فارهاد مشيري مالك أغلبية أسهم نادي إيفرتون لتعيين مدرب فاز بعدد من البطولات سواء محليا أو أوروبيا. ووجد في أنشيلوتي خيارا مثاليا خاصة بعد إقالته من تدريب نابولي في وقت سابق.

التقارير أشارت إلى أن إيفرتون عرض فكرة مشروع لتطوير الفريق لكي يحوله أنشيلوتي إلى فريق بطولات، وأن النادي البريطاني قدم عرضا ضخما للغاية لمدة عامين ونصف بجانب منحه الكثير من المال لضم لاعبين.

وكان أنشيلوتي البالغ من العمر 60 عاما تولى تدريب نابولي مطلع موسم 2018/2019 الماضي. وقاده لوصافة الترتيب خلف يوفنتوس بفارق 11 نقطة.

في الموسم الحالي ساءت الأمور سواء في الملعب أو خارجه، ومع عدد من القرارات التي اتخذها أوريليو دي لاورينتس رئيس نابولي ضد لاعبيه منها خصم جزء من مستحقاتهم وغيرها ساءت الأمور كثيرا لينتهي الأمر بإقالة أنشيلوتي وتعيين جينارو جاتوزو.

وسبق لأنشيلوتي أن درب فرق بارما ويوفنتوس وميلان وتشيلسي وباريس سان جيرمان وريال مدريد وبايرن ميونيخ.

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