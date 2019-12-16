سكاي: إيفرتون يحدد أنشيلوتي كخياره الرئيسي لتدريب الفريق

حددت إدارة إيفرتون، كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي السابق كخيار رئيسي لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

وأشار التقرير إلى أن دانكان فيرجسون المدرب الحالي للتوفيز سيتواجد ضمن الجهاز الفني الجديد بقيادة كارلو أنشيلوتي.

وكان إيفرتون قد أعلن في وقت سابق استمرار فيرجسون كمدرب مؤقت للفريق خلال مواجهة ليستر سيتي في ربع نهائي كأس الرابطة يوم الأربعاء.

ويسعى فارهاد مشيري مالك أغلبية أسهم نادي إيفرتون لتعيين مدرب فاز بعدد من البطولات سواء محليا أو أوروبيا.

وفي حالة تمكن رئيس إيفرتون من إقناع المدرب الإيطالي بتولي تدريب الفريق، سيعرض عليه فكرة مشروعه لتطوير الفريق، لكي يحوله إلى فريق بطولات.

صحيفة "صن" البريطانية قالت في وقت سابق إن ممثلي أنشيلوتي سافروا إلى لندن للدخول في مفاوضات مع إدارة إيفرتون لتولي مهمة تدريب الفريق.

ويسعى إيفرتون لتقديم عرض ضخم للغاية لمدة عامين ونصف للحصول على خدمات أنشيلوتي، وكذلك منحه الكثير من المال لضم لاعبين.

وكان أنشيلوتي البالغ من العمر 60 عاما تولى تدريب نابولي مطلع موسم 2018/2019 الماضي. وقاده لوصافة الترتيب خلف يوفنتوس بفارق 11 نقطة.

في الموسم الحالي ساءت الأمور سواء في الملعب أو خارجه، ومع عدد من القرارات التي اتخذها أوريليو دي لاورينتس رئيس نابولي ضد لاعبيه منها خصم جزء من مستحقاتهم وغيرها ساءت الأمور كثيرا لينتهي الأمر بإقالة أنشيلوتي وتعيين جينارو جاتوزو.

وسبق لأنشيلوتي أن درب فرق بارما ويوفنتوس وميلان وتشيلسي وباريس سان جيرمان وريال مدريد وبايرن ميونيخ.

اقرأ أيضا

"أفضل ممن يفوقونه سنا".. حكاية أحمد عيد ناشئ الأهلي ومستقبل الزمالك في الجبهة اليمنى

عمرو الحلواني لـ في الجول: الأهلي افتقد للحلول أمامنا.. وأرحب بالعودة لإنبي

تشكيل الزمالك المتوقع - عبد السلام وأوناجم يواجهان طلائع الجيش

أنطونيو محمد.. من هو "التركي" الذي يتحدى صلاح ورفاقه

طارق مصطفى لـ في الجول: تلقيت عرضا للتدريب في المغرب.. وملتزم بالعمل مع المنتخب