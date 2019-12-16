خاص عمرو الحلواني لـ في الجول: الأهلي افتقد للحلول أمامنا.. وأرحب بالعودة لإنبي

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 - 12:36

كتب : أحمد شاكر

أوباما يراوغ عمرو الحلواني أمام أعين ساسي

يرى عمرو الحلواني لاعب حرس الحدود بأن الأهلي افتقد للحلول أمام فريقه في اللقاء.

الأهلي فاز على حرس الحدود بهدف مقابل لا شيء مساء أمس الأحد، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وقال عمرو الحلواني في تصريحات لـ FilGoal.com: "المباراة كانت في طريقها للانتهاء بالتعادل. الأهلي لم يكن في يومه وعانى لاعبوه أمامنا، خاصة مع ثباتنا في المنطقة الدفاعية، فضلا على أن الأرض كانت مبتلة بسبب المياه".

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وأضاف "حرس الحدود خسر أمام الأهلي بهدف فقط، في حين أن أندية كثيرة تواجه الأهلي وتخسر بالثلاثة والأربعة".

الحلواني أتبع "سنصب كامل تركيزنا فيما هو قادم، ونحاول تحسين نتائجنا أكثر وأكثر".

ظهير أيسر إنبي السابق تحدث عن إمكانية العودة لفريقه، فقال "بالفعل تحدث معي حلمي طولان منذ فترة. لا أمانع، بالعكس أرحب، إنبي بيتي ولم يكن لدي أي مشاكل هناك إلا مع شخص واحد هو علي ماهر، وقد رحل بالفعل".

وأتم "إنبي لم يتحدث مع حرس الحدود، وهذا هو الفيصل في الأمر. أعتقد إن تواصل مسؤولو الفريقين وتوصلوا لحل، ودفع إنبي ما يطلبه الحرس، سأنتقل لإنبي، خاصة وأن هناك لاعبان في نفس مركزي بالفريق العسكري".

حرس الحدود يحتل حاليا المركز الثامن في ترتيب الدوري، فيما يحتل إنبي المركز الـ12 بعد مرور 7 جولات.

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