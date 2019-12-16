خاص طارق مصطفى لـ في الجول: تلقيت عرضا للتدريب في المغرب.. وملتزم بالعمل مع المنتخب

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 - 11:03

كتب : أحمد شاكر

حسام البدري - محمد بركات - طارق مصطفى - الجهاز الفني لمنتخب مصر

كشف طارق مصطفى المدرب العام لمنتخب مصر عن تلقيه عرضا من نادي أولمبيك خريبكة المغربي لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

لكن مصطفى أكد لـFilGoal.com أنه مستمر في العمل مع منتخب مصر.

وقال مصطفى: "تحدث معي مسؤولو خريبكة، لكنني ملتزم بالعمل مع المنتخب المصري".

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وأضاف "اعتذرت لنزار سكتاني رئيس النادي، ومجلس إدارة الفريق".

وشدد "أتمنى لهم التوفيق، هو ناد كبير في المغرب ويملك جماهيرية كبيرة".

طارق مصطفى له تجربة سابقة في المغرب، حيث قاد سريع وادي زم بين مارس 2018 وفبراير 2019، 27 مباراة فاز في 8 منهم وتعادل 10 وخسر 9.

وانضم مصطفى للجهاز الفني للمنتخب المصري كمساعد لحسام البدري الذي تولى منصب المدير الفني للمنتخب خلفا للمكسيكي خافيير أجيري.

ويحتل خريبكة المركز الـ14 في الدوري المغربي المكون من 16 فريقا. بـ7 نقاط من 8 جولات

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