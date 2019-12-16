حمدي زكي: كل اللاعبين ينتظرون مواجهة الأهلي والزمالك

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 - 12:50

كتب : ياسر الشريف

محمد حمدي زكي

يرى محمد حمدى زكى لاعب نادي الإسماعيلي بأن مواجهة الأهلى أو الزمالك دائما ماتشهد ندية قوية.

وقال حمدي زكي في تصريحات للصحفيين "تلك المواجهات ينتظرها اللاعبون أكثر من غيرها".

وأضاف "الأهلى فريق كبير ويضم لاعبين مميزين إلا أنها مواجهة لا تتعدى حدود التسعين دقيقة مثلها مثل غيرها".

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زكي واصل "هدفنا سيظل مواصلة الانتصارات في مسابقة الدوري".

وأتبع "الروح والحماس الذى يؤدي بهم اللاعبين كانوا عاملا أساسيا في الانتصار على نادى مصر".

وأتم "هدفنا إسعاد جماهيرنا، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك".

الإسماعيلي يواجه النادي الأهلي يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

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