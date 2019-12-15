جهاد جريشة يدر لقاء الزمالك والجيش.. ذكريات سيئة مع الأبيض في آخر مباراتين

أعلن لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين جهاد جريشة حكما لمباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في الجولة الثامنة للدوري المصري.

ويساعده كل من يوسف البساطي ومحمد عزازي وحكم رابع علي طبلة.

ولم يتولى جهاد جريشة إدارة أي مباراة للزمالك منذ مواجهة النجوم في الدور الأول من دوري الموسم الماضي 2018/2019 والتي خسرها الأبيض بهدف دون رد.

وكانت هذه المباراة وهي الأخيرة لجهاد جريشة مع الزمالك منذ 474 يوما.

قبلها لم يظهر جريشة في أي مباراة للزمالك سوى في مواجهة مصر للمقاصة في الدور الأول من موسم 2016/2017 والتي انتهت بفوز الفريق الفيومي بهدف دون رد.

وهي المباراة الشهيرة التي لم يتحسب بها جهاد جريشة ركلة جزاء للزمالك بعدما لمست الكرة يد أحمد سامي مدافع المقاصة.

وفي باقي مباريات اليوم يدير محمد معروف مباراة طنطا والإنتاج الحربي.

ويتولى جلال أحمد إدارة مباراة المقاولون العرب ضد وادي دجلة، وأحمد الغندور حكما لمواجهة المقاصة والاتحاد السكندري.

اقرأ أيضا:

قذيفة السولية تخترق الحدود وتمنح الأهلي فوزا صعبا

أرقام من فوز الأهلي على الحدود

العشري: التعادل كان هدف الحدود أمام الأهلي

دي بروين يتكفل بهم وحيدا.. سيتي يُعذب أرسنال

بالفيديو – بشكتاش يُمنى بهزيمة قاتلة عقب خروج النني