جهاد جريشة يدر لقاء الزمالك والجيش.. ذكريات سيئة مع الأبيض في آخر مباراتين

الأحد، 15 ديسمبر 2019 - 22:50

كتب : عاطف شادي

الزمالك - مصر للمقاصة

أعلن لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين جهاد جريشة حكما لمباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في الجولة الثامنة للدوري المصري.

ويساعده كل من يوسف البساطي ومحمد عزازي وحكم رابع علي طبلة.

ولم يتولى جهاد جريشة إدارة أي مباراة للزمالك منذ مواجهة النجوم في الدور الأول من دوري الموسم الماضي 2018/2019 والتي خسرها الأبيض بهدف دون رد.

أخبار متعلقة

في الجول يكشف خطة كارتيرون لتدعيم الزمالك من قطاع الناشئين.. اهتمام خاص بفريق 2001 قائمة الزمالك - غياب أحمد زيزو وحازم إمام وعبد الله جمعة استعدادا لطلائع الجيش خبر في الجول – شيكابالا لن يحتاج لجراحة ويعود لتدريبات الزمالك خلال أيام حكم من موريشيوس للقاء الزمالك وزيسكو.. لا يعرف اللون الأحمر

وكانت هذه المباراة وهي الأخيرة لجهاد جريشة مع الزمالك منذ 474 يوما.

قبلها لم يظهر جريشة في أي مباراة للزمالك سوى في مواجهة مصر للمقاصة في الدور الأول من موسم 2016/2017 والتي انتهت بفوز الفريق الفيومي بهدف دون رد.

وهي المباراة الشهيرة التي لم يتحسب بها جهاد جريشة ركلة جزاء للزمالك بعدما لمست الكرة يد أحمد سامي مدافع المقاصة.

وفي باقي مباريات اليوم يدير محمد معروف مباراة طنطا والإنتاج الحربي.

ويتولى جلال أحمد إدارة مباراة المقاولون العرب ضد وادي دجلة، وأحمد الغندور حكما لمواجهة المقاصة والاتحاد السكندري.

اقرأ أيضا:

قذيفة السولية تخترق الحدود وتمنح الأهلي فوزا صعبا

أرقام من فوز الأهلي على الحدود

العشري: التعادل كان هدف الحدود أمام الأهلي

دي بروين يتكفل بهم وحيدا.. سيتي يُعذب أرسنال

بالفيديو – بشكتاش يُمنى بهزيمة قاتلة عقب خروج النني

الزمالك طلائع الجيش الدروي المصري جهاد جريشة

نرشح لكم

أخر الأخبار

عبد الحفيظ: لا أحد يقدر على الهروب من الأهلي.. ونستهدف صفقة أخرى 25 دقيقة | الدوري المصري
"نازي نازي نازي".. الهتافات العدائية تلغي مباراة لأول مرة في تاريخ إسبانيا 34 دقيقة | أوروبا
الأهلي يحقق مع فايلر ما لم يحدث منذ جوزيه 41 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: أتمنى رؤية جهاد جريشة يُدير مباراة لفريق ما لم يُحكّم له منذ 4 سنوات 48 دقيقة | مصر
جهاد جريشة يدر لقاء الزمالك والجيش.. ذكريات سيئة مع الأبيض في آخر مباراتين 51 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر فايلر: الأهم التسجيل وليس توقيت الهدف.. سبب طريقة اللعب وتغيير محمود وحيد ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد هدفه الرائع في دوري الأبطال 2 حوار في الجول – بلال: مصطفى محمد؟ رأيي واضح ولن أغيره.. ورأيت عبد اللطيف في لقاء الـ 6-1 فقط 3 المتأهلون لدور الـ16 من دوري الأبطال وموعد القرعة.. حدث تاريخي لأول مرة 4 بالفيديو - عبد الحفيظ ردا على تعاقد الأهلي مع كهربا: "مساء الفل"

قد ينال إعجابك