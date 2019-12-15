عبد الحفيظ: أتمنى رؤية جهاد جريشة يُدير مباراة لفريق ما لم يُحكّم له منذ 4 سنوات

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن الحكم إبراهيم نور الدين وكذلك الحكم جهاد جريشة، عقب لقاء فريقه أمام حرس الحدود.

الأهلي انتصر بهدف مقابل لا شيء على حساب حرس الحدود في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

هدف انتصار الأهلي جاء في الدقيقة 81 عن طريق تسديدة من عمرو السولية في لقاء أداره إبراهيم نور الدين. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ: "أريد قول حمد الله على السلامة لـ إبراهيم نور الدين الذي لم يظهر منذ فترة طويلة".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الأهلي "وأتمنى رؤية جهاد جريشة يعود أيضا للتحكيم فلم أشاهده منذ 4 سنوات يدير مباراة لفريق معين في الدوري".

وتطرق عبد الحفيظ للحديث عن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، قائلا: "لدي عتاب لـ جمال الغندور".

وأوضح "عندما سُئل الغندور عن الحالة التي حدثت في لقاء الأهلي والنجم الساحلي، قال أنه لم يشاهد اللعبة!".

وأكمل حديثه قائلا: "هذا أمر يخص فريق مصري، فحتى إذا لم تكن رئيسا للجنة الحكام فمن باب الفضول رؤية الحالات التحكيمية في المباريات الإفريقية".

واستكمل "مثلما يشارك الأهلي والزمالك في بطولات إفريقيا، فيجب على كل مسؤول في الكرة المصرية متابعة الأمور الخارجية أيضا، لأنها في النهاية ضمن مجاله الرياضي".

وأتم "ليس لطيفا على الإطلاق عندما سُئل الغندور عن أكبر فريق في مصر وفي إفريقيا، يقول أنه لم يشاهد المباراة واللقطة الجدلية من الحكم".





























































































































































وارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 18 في صدارة ترتيب الدوري المصري، وتجمد رصيد الحدود عند النقطة 10 في المركز الثامن.

وقبل الفوز على الحدود انتصر الأهلي على كل من سموحة والإنتاج الحربي وأسوان والجونة ووادي دجلة.

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