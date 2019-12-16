كورتوا يكشف كواليس لقطته المثيرة أمام فالنسيا

تحدث تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد عن لقطته المثيرة في نهاية المواجهة أمام فالنسيا.

ريال مدريد خطف تعادلا قاتلا 1-1 على أرض فالنسيا بفضل رأسية كورتوا في الثانية الأخيرة التي تابعها كريم بنزيمة في شباك الخفافيش.

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وصرّح كورتوا بعد اللقاء: "شعرت أنني قادر على تسجيل هدف، أبلغ من الطول مترين وأستطيع مساعدة زملائي، قفزت في الوقت المناسب".

وأكمل عبر القناة الرسمية لناديه: "في مثل هذه الكرات عليك أن تتقدم وأنت واثق من قدرتك على التسجيل. قبل التعادل تصديت بشكل جيد لكرة فاييخو التي كادت أن تجعل فالنسيا متقدما 2-0. عرفت أن المتبقي 30 ثانية فقط ولذا قررت التقدم".

وأضاف: "النقطة تدفعنا قليلا للأمام، لأن ذهابك خاسرا 0-1 إلى كامب نو يجعل الأمور أسوأ".

وأتم: "أردنا الظفر بنقاط المباراة الثلاثة لكن ملعب المستايا صعب. حصدنا نقطة واحدة ولكننا نشعر بالرضا لأننا قاتلنا حتى النهاية".

فيما رفع فالنسيا رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن.

وكان برشلونة قد اكتفى بالتعادل 2-2 على أرض مضيفه ريال سوسيداد مساء السبت، وسار ريال مدريد على خطاه وتعادل بدوره أمام فالنسيا.









































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