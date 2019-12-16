مؤتمر زيدان: الكلاسيكو ليس هدف استبعاد كاسيميرو.. ولم أطلب من كورتوا التقدم

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 - 01:03

كتب : FilGoal

تيبو كورتوا - ريال مدريد

نفى زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، أن يكون الكلاسيكو قد أثر على تفكيره في مواجهة فالنسيا.

ريال مدريد خطف تعادلا قاتلا في الثانية الأخيرة بهدف لكل طرف أمام فالنسيا، بالجولة 17 من الدوري الإسباني.

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وشهدت المباراة إبقاء كاسيميرو على مقاعد البدلاء وعدم الدفع به خلال المباراة، خطوة فسرها البعض بتخوف زيدان من تحصل لاعبه البرازيلي على بطاقة صفراء خامسة وبالتالي غيابه عن الكلاسيكو للإيقاف.

ورد زيدان على ذلك: "استبعده حتى لا يتحصل على بطاقة صفراء؟ لا، كاسيميرو لعب كل مباريات الموسم تقريبا، ولذا قررنا إراحته في هذه المباراة".

هل طلب زيدان من حارسه كورتوا التقدم في الركنية الأخيرة؟ زيزو يجيب: "كورتوا من اتخذ قرار التقدم إلى الأمام في الركنية الوحيدة".

وتحدث زيدان عن المباراة: "النقطة قليلة بالنظر لما قدمناه في الشوط الأول، كنت أرغب في أن نسجل هدفا في الشوط الأول. علينا أن نشعر بالفخر لما قدمناه اليوم".

وأضاف: "في هذا الملعب الصعب ليس من السهل العودة بعد التأخر بهدف في وقت متأخر، ولكننا واصلنا الإيمان بقدرتنا على العودة، ريال مدريد لا يستسلم أبدا، وقد فعلناها".

وأكمل: "حققنا نتيجة جيدة، قد نشعر بالغضب قليلا لأن الشوط الأول كان جيدا لنا، لكننا افتقدنا إلى التسجيل، هذه هي كرة القدم، وقد عانينا في الشوط الثاني لأنهم دخلوا في المباراة تدريجيا، لقد آمنا حتى النهاية".

وأتم: "هدف بنزيمة يُظهر جوهرنا، قاتلنا حتى النهاية، لم نُخفض أسلحتنا، وسجلنا بفضل كورتوا وبنزيمة".

ليرفع ريال مدريد عند 35 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن برشلونة صاحب الـ 35 نقطة، قبل مواجهتهما يوم الأربعاء.

فيما رفع فالنسيا رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن.

وكان برشلونة قد اكتفى بالتعادل 2-2 على أرض مضيفه ريال سوسيداد مساء السبت، وسار ريال مدريد على خطاه وتعادل بدوره أمام فالنسيا.

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