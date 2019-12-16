ضربة مزدوجة لا تصدق في لقاء واحد.. ليون يعلن إصابة ديباي وزميله بالرباط الصليبي

أعلن نادي ليون الفرنسي عن إصابة الثنائي ممفيس ديباي وجيف ريني أديلايد بقطع في الرباط الصليبي.

ليون خسر على ملعبه ووسط جماهيره أمام رين بهدف مقابل لا شيء في الجولة الـ 18 من الدوري الفرنسي.

لكن الخسارة لم تكن أسوأ ما حدث لـ ليون أمام رين، بل ما تعرض له ديباي وأديلايد.

هماري تراوري تدخل على ديباي قبل لحظات من نهاية الشوط الأول، ليسقط الأخير متألما ويعود بعد دقائق لاستكمال المباراة قبل أن يغادر بين شوطي اللقاء.

وقبل إصابة وخروج ديباي، خرج أديلايد في الدقيقة 36 متأثرا بإصابة في الركبة.

ولم يتوقع أي أحد إصابة الثنائي بقطع في الرباط الصليبي، ولكن الأخبار السيئة أعلنها النادي الفرنسي.

وكشف ليون في بيان رسمي له مساء اليوم الأحد تعرض ديباي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى.

بينما عان لاعب الوسط أديلايد من قطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى.

وأشار ليون إلى "سيتم تحديد موعد عودة ديباي وأديلايد في الأيام المقبلة، إلا أنه وبشكل مبدئي مدة الغياب ستكون أكثر من 6 أشهر".

الهولندي ديباي صاحب الـ 25 عاما شارك في 18 مباراة في كل البطولات، ونجح في تسجيل 14 هدفا وصناعة هدفين.

بينما الفرنسي أديلايد صاحب الـ 21 عاما شارك في 20 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 4.

إصابة الصليبي أنهت موسم ديباي وأديلايد، وقد تُبعد الهولندي عن أمم أوروبا 2020.

وتجمد ليون بعد الخسارة أمام رين عند النقطة 25 في المركز الثامن، بينما رين وصل النقطة 30 في المركز الرابع.

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