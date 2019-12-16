بالفيديو - باريس يقسو على سانت إيتيان برباعية

سحق باريس سان جيرمان مضيفه سانت إيتيان برباعية دون رد في الجولة الـ18 من الدوري الفرنسي.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وواصل باريس انتصاراته في الدوري الفرنسي، ليرفع رصيده إلى النقطة 42 في الصدارة.

بينما تجمد رصيد سانت إيتيان عند النقطة 25 في المركز الـ11.

الهدف الأول جاء بتسديدة من خارج منطقة الجزاء للاعب الوسط ليوناردو باريديس في الدقيقة 9.

وتلقى سانت إيتيان ضربة في المباراة بعد طرد لاعبه جين أهولو في الدقيقة 25.

ثم أضاف النجم الشاب كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 43 من انفراد بالمرمى.

وجاء الدور على المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 72 بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء.

قبل أن يختتم مبابي رباعية سان جيرمان في الدقيقة 89.

وشهدت المباراة أيضا ركلة جزاء مهدرة لسان جيرمان بقدم النجم البرازيلي نيمار.

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