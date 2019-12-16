الكلاسيكو يشتعل.. ريال مدريد يخطف تعادلا قاتلا من أرض فالنسيا بفضل كورتوا الخارق

خطف ريال مدريد تعادلا قاتلا من أرض مضيفه فالنسيا بهدف لكل طرف على ملعب المستايا، بالجولة 17 من الدوري الإسباني.

كارلوس سولير تقدّم لـ فالنسيا في وقت متأخر من اللقاء، قبل أن يدرك كريم بنزيمة التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع لـ ريال مدريد.

ليرفع ريال مدريد عند 35 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن برشلونة صاحب الـ 35 نقطة، قبل مواجهتهما يوم الأربعاء.

فيما رفع فالنسيا رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن.

وكان برشلونة قد اكتفى بالتعادل 2-2 على أرض مضيفه ريال سوسيداد مساء السبت، وسار ريال مدريد على خطاه وتعادل بدوره أمام فالنسيا.

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وشهد تشكيل ريال مدريد ظهور ناتشو فيرنانديز كظهير أيسر بعد غياب شهرين ونصف للإصابة، فيما فضّل زين الدين زيدان الإبقاء على كاسيميرو على مقاعد البدلاء لحمايته من تلقي بطاقة صفراء خامسة وبالتالي الغياب عن الكلاسيكو أمام برشلونة.

ريال مدريد سيطر على أغلب فترات المباراة وفرض ضغطا كبيرا على دفاع فالنسيا خصوصا في الشوط الأول، لكن الخفافيش شكلوا خطورة تدريجية على مرمى ريال مدريد مع تقدم المباراة، انتهت على تسجيل الهدف المتأخر.

تهديد ريال مدريد الأول جاء في الدقيقة السادسة بتسديدة فيدي فالفيردي التي تصدى لها جاومي دومينيتش حارس مرمى فالنسيا.

جاومي واصل التألق وأبعد تسديدة جديدة في الدقيقة 12 بواسطة توني كروس هذه المرة.

وفي الدقيقة 14، أرسل ناتشو عرضية من الجهة اليسرى، تابعها كريم بنزيمة برأسية جاورت المرمى.

بداية الشوط الثاني شهدت أول هجمة خطيرة من فالنسيا في اللقاء.

خطأ في عمق دفاع ريال مدريد استغله فيران توريس لاعب فالنسيا الشاب وانطلق منفردا بـ تيبو كورتوا في الدقيقة 46، لكن البلجيكي خرج ببراعة من مرماه وأغلق كل الزوايا وتصدى لتسديدة منافسه.

وعندما تأخر الهدف، لجأ زيدان إلى دكة بدلائه في الدقيقة 69 بتغيير مزدوج، سحب فيه إيسكو ورودريجو، وعوضهما بـ جاريث بيل وفينيسيوس جونيور.

وبينما بحث ريال مدريد عن هدفه المنشود، باغته فالنسيا بهدف قاتل في الدقيقة 78 عن طريق سولير بعد عرضية دانييل فاس.

الدقائق التالية شهدت إثارة جنونية، فكاد فالنسيا أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 90 لولا تألق كورتوا.

كورتوا لم يكتف بالتصديات، فتقدّم في ركلة ركنية بالدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، وتسبب في هدف التعادل القاتل لـ ريال مدريد.

البلجيكي ارتقى وسدد عرضية كروس نحو المرمى، لكن جاومي تصدى، لترتد الكرة إلى بنزيمة الذي سددها بقوة كبيرة في الشباك، خاطفها نقطة التعادل من معقل الخفافيش.

بنزيمة رفع رصيده إلى 12 هدفا في صدارة هدافي الدوري بالتساوي مع ليونيل ميسي قائد برشلونة.









































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