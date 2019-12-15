"نازي نازي نازي".. الهتافات العدائية تلغي مباراة لأول مرة في تاريخ إسبانيا

وقعت أزمة كبيرة في دوري القسم الثاني الإسباني، أدت إلى إلغاء مباراة رايو فايكانو وألباسيتي بعد لعب شوط واحد منها.

رومان زوزوليا النادي :

نادي ألباسيتي حل ضيفا على العاصمة مدريد لمواجهة رايو، وجماهير صاحب الأرض شنت هجوما حادا في هتافها استهدف الأوكراني رومان زوزوليا لاعب الفريق المنافس طوال الشوط الأول.

زوزوليا لاعب سابق في رايو، ولكن لعدة ساعات فقط يناير 2017، قبل أن تفسخ الإدارة تعاقده رضوخا للغضب الجماهيري بسبب مزاعم تربط اللاعب بالجماعات اليمينية الفاشية المتطرفة.

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في مباراة الأحد، واصلت جماهير رايو التعبير عن غضبها تجاه زوزوليا ورفعت لافتات مسيئة له في المباراة أمام ألباسيتي، وهتفت "نازي" بشكل عدائي في توصيف لـ زوزوليا.

ليمتنع لاعبو ألباسيتي عن استكمال المباراة بعد نهاية شوطها الأول بالتعادل 0-0، ويضطر الحكم خوسيه أنطونيو لوبيز توكا إلى إلغاء المباراة.

لتكون المرة الأولى في تاريخ كرة القدم الإسباني التي تُلغى فيها مباراة بسبب هتافات معادية من المدرجات.

ماذا حدث في 2017

جماهير رايو تشتهر بمناهضة الفاشية والاتجاهات اليمينية المتطرفة، ليست مجرد أفكار يعبرون عنها، بل سنحت لهم فرصة تطبيقها قبل عامين.

الحرب الشرسة الحقيقية بين جماهير رايو والنازية، وقعت في 31 يناير 2017.

إدارة رايو حاولت حينها تدعيم صفوفها في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية، ووقع الاختيار على الأوكراني رومان زوزوليا مهاجم ريال بيتيس.

الصفقة تمت مباشرة قبل إغلاق باب القيد، في عقد إعارة حتى نهاية الموسم، وجماهير رايو لم تكن لتمرر الصفقة مرور الكرام.

ببحث سريع عن تاريخ نجمهم الجديد، تبيّن أن زوزوليا لديه ميول يمينية متطرفة!

في اليوم التالي، توافدت جماهير رايو بأعداد كبيرة على ملعب التدريب حاملين لافتات "فايكّاس ليست مكانًا للنازيين".

إدارة رايو أدركت الخطأ الجسيم الذي ارتكبته، وقامت على الفور بإنهاء التعاقد مع زوزوليا بعد ساعات من ضمه، ليعود المهاجم الأوكراني إلى بيتيس ويقضي 6 أشهر دون ممارسة كرة القدم بعد أن تم قيده بالفعل مع رايو.

زوزوليا حاول دفع تهمة النازية عن نفسه، مشيرا إلى أن الصور التي ربطته بهذا الاتجاه اليميني كانت دعمًا للجيش الأوكراني خلال الحرب مع روسيا.

في نوفمبر من نفس العام، وبعد انتقال زوزوليا إلى فريق ألباسيتي الإسباني، قررت إدارة ناديه استبعاده من القائمة المسافرة إلى مدريد لمواجهة رايو فايّكانو، خشية أن يصطدم بجماهير الأخير.

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